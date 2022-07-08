ضجة بعد تصريح بوتين "لم نبدأ بعد" ورده على من يحاول هزم روسيا بأوكرانيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس والتي تطرق فيها إلى الأوضاع بأوكرانيا وأن بلاده "لم تبدأ بعد" بأي من مهامها الجدية، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع رؤساء الكتل في مجلس النواب الروسي: "نسمع اليوم أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة، حسنا ماذا يمكن أن أقول؟ دعوهم يحاولون.. سمعنا باستمرار أن الغرب مستعد للقتال ضدنا حتى آخر أوكراني.. هذه مأساة للشعب الأوكراني.. ومع ذلك، يبدو أن كل شيء يسير نحو هذا".

وألقى الرئيس الروسي باللوم على الغرب في "تشجيعه وتبرير الإبادة الجماعية ضد الناس في دونباس بأوكرانيا".

وقال بوتين: "نحن لا نرفض مفاوضات السلام لكن على من يرفضون المفاوضات أن يعلموا أن ذلك سيزيد من صعوبة التفاوض معنا".

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