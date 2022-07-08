بعد نفي بوتين مسؤولية الهجوم.. شاهد ما عثر عليه الادعاء العام بأوكرانيا في موقع استهداف مركز تجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس والتي تطرق فيها إلى الأوضاع بأوكرانيا وأن بلاده "لم تبدأ بعد" بأي من مهامها الجدية، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

بوتين 👇" روسيا لم تبدأ الحرب الجدّية في اوكرانيا .. نسمع اليوم أنهم يريدون أن يهزموننا في أرض المعركة.. حسنا: لا أدري ماذا أقول، لكن دعهم يحاولون ذلك، فنحن لم ندخل المعركة حتى الآن" تعليق نسأل خبراء الشطرنج: ماذا يريد أن يقول من يسميه البعض قيصر روسيا https://t.co/KdRk3t4MDK

وقال بوتين، خلال اجتماع مع رؤساء الكتل في مجلس النواب الروسي: "نسمع اليوم أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة، حسنا ماذا يمكن أن أقول؟ دعوهم يحاولون.. سمعنا باستمرار أن الغرب مستعد للقتال ضدنا حتى آخر أوكراني.. هذه مأساة للشعب الأوكراني.. ومع ذلك، يبدو أن كل شيء يسير نحو هذا".

تصريح جميل للسفاح بوتين! يقولون أنهم يريدون إلحاق الهزيمة بروسيا في ساحة المعركة، فليجربوا! الأشياء الجدية لم تبدأ بعد في أوكرانيا

وألقى الرئيس الروسي باللوم على الغرب في "تشجيعه وتبرير الإبادة الجماعية ضد الناس في دونباس بأوكرانيا".

🛑خبر : الرئيس الروسي بوتين:لم نبدأ بالفعل العملية في أوكرانيا بعد ، يجب أن يعلم الجميع أننا لم نبدأ بجدية. https://t.co/7jcWGmyAcG

وقال بوتين: "نحن لا نرفض مفاوضات السلام لكن على من يرفضون المفاوضات أن يعلموا أن ذلك سيزيد من صعوبة التفاوض معنا".