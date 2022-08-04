أسعار النفط تتراجع إلى مستويات غير مسبوقة منذ غزو أوكرانيا

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، يوم الأربعاء، لتغلق عند مستويات غير مسبوقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا، في فبراير/ شباط.

ونجمت الخسائر عن تقرير أمريكي جديد كشف عن زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام والبنزين، مما أثار تساؤلات حول الطلب على الطاقة.

وهوى الخام الأمريكي 4 % إلى 90.66 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ يوم 10 فبراير قبل أسبوعين من بدء روسيا حربها ضد أوكرانيا، فيما خسر خام برنت أكثر من 3٪.

وأدت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى انخفاض أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.

وكان النفط الأمريكي انخفض بنحو 27٪ منذ إغلاقه عند 123.70 دولارا للبرميل في 8 مارس/ آذار.

وتراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الأسبوعية قفزت بمقدار 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات بتراجعها، كما زادت مخزونات البنزين بشكل طفيف.

وانتعشت سوق النفط، في البداية يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت منظمة أوبك + عن اتفاق لزيادة طفيفة في الإنتاج تبدأ في سبتمبر/ أيلول، وهذا يمثل أقل زيادة في الإنتاج على أساس النسبة المئوية في تاريخ أوبك، وفقًا لمجموعة "رابيدان إنرجي".