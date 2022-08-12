بطريقها لمصر بعد رفضها من مشتر لبناني.. أول شحنة حبوب أوكرانية تبحر

غارات روسيا على أوديسا.. ما بدائل أوكرانيا في ظل مخاوف من انهيار اتفاق الحبوب؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أبحرت من تركيا، أول سفينة حبوب غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وهي في طريقها إلى مصر، وفقًا لموقع تتبع السفن Marine Traffic، وذلك بعد أن رفض المشتري اللبناني الأصلي قبول الشحنة.

وقالت وكالة الانباء الروسية "تاس"، الجمعة، نقلا عن مارين ترافيك إن "سفينة الشحن رازوني، التي كانت تحمل حبوبا أوكرانية تحت علم سيراليون، غادرت ميناء مرسين التركي متوجهة الى مصر".

ووفقًا لوكالة رويترز، فإن رازوني ستفرغ 1500 طن من الذرة في تركيا وتواصل بعد ذلك إلى مصر مع باقي حمولتها البالغة 26527 طنًا، وفقا لما قاله وكيل الشحن، توروس ومقره مرسين.

وكانت السفينة رازوني قد غادرت ميناء أوديسا على البحر الأسود في الأول من أغسطس/ اب، حاملة أكثر من 26 ألف طن متري من الذرة بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي أثارها الغزو الروسي.

ويشار أيضا إلى أن مركز التنسيق المشترك سمح بسفينتي شحن أخريين تحملان أكثر من 63 ألف طن من الحبوب بمغادرة أوكرانيا، الجمعة، حسبما ذكرت اللجنة في بيان، الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التركية، الجمعة، إن السفينة "ستار لورا" التي ترفع علم جزر المارشال تحمل 60150 طنا من الذرة غادرت من مدينة يوجني الساحلية بجنوب أوديسا متوجهة إلى إيران، والسفينة "سورموفسكي 121" التي ترفع علم بليز وتحمل 3050 طنا من الذرة غادرت من ميناء تشورنومورسك الواقع في منطقة أوديسا إلى ميناء تيكيرداغ التركي.