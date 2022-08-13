مسؤول في البنك المركزي المصري: لن نقوم بتخفيض كبير في أسعار الصرف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مسؤول كبير في البنك المركزي المصري إن البنك لا يعتزم القيام بتخفيض كبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

في تصريحات لصحيفة "الأهرام" الحكومية، السبت، قال النائب الأول لمحافظ البنك المركزي، جمال نجم، إن فجوة النقد الأجنبي في مصر يجري سدها، موضحًا أن العجز الدولاري انخفض من 3.9 مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي إلى 400 مليون دولار في يوليو/ تموز "بفضل قرارات البنك المركزي المصري بشأن تنظيم الواردات".

وقال إنه لا داعي للقلق بشأن سداد أقساط الدين الخارجي، فيما أشار إلى أنه من غير المحتمل قيام البنك المركزي بخفض كبير في أسعار الصرف في المرحلة المقبلة.

تأتي تصريحات المسؤول في غضون تقارير تحدثت عن ضرورة قيام مصر بخفض جديد لعملتها المحلية، وأن سعرها الحالي "مبالغ فيه".

ويحسم البنك المركزي قراره، الخميس، في اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي يبحث وضع أسعار الفائدة والتضخم.

وواصل سعر صرف الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار ليسجل 19.03 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع في البنك المركزي.