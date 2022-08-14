بالأرقام.. كم ربحت أرامكو السعودية بـ3 أشهر بارتفاع سعر النفط

أرامكو السعودية في الصدارة.. هذه الشركات الأكثر نفوذًا في الشرق الأوسط لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة أرامكو التي تعتبر جوهرة الصناعة النفطية السعودية عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2022 والذي حققت فيه رقما قياسيا بالأرباح نظرا لارتفاع أسعار النفط.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نتائج أرامكو ذاكرة أن الشركة "حققت ارتفاعًا في صافي الدخل بنسبة 90% على أساس سنوي، وأعلنت عن توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار أمريكي) وذلك عن الربع الثاني من عام 2022، من المقرر دفعها خلال الربع الثالث".

وأضافت: "سجلت أرامكو رقمًا قياسيًا جديدًا في الأرباح الربع السنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب عام 2019، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير".

وبينت الشركة أنها "حققت صافي دخل ربع سنوي ونصف سنوي قياسي، بلغ 181.6 مليار ريال سعودي (48.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني و329.7 مليار ريال سعودي (87.9 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022، مقابل 95.5 مليار ريال سعودي (25.5 مليار دولار أمريكي) و176.9 مليار ريال سعودي (47.2 مليار دولار أمريكي)، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021".

وأوضحت: "جاءت هذه الزيادة في هاتين الفترتين في المقام الأول نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، والكميات المباعة، إلى جانب هوامش الأرباح القوية لقطاع التكرير في الربع الثاني وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في النصف الأول من العام 2022".