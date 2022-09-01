بريطانيا.. أسعار المواد الغذائية تقفز إلى أعلى مستوى منذ 2005

(CNN)-- أعلن اتحاد التجزئة في بريطانيا ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المتاجر خلال شهر أغسطس/ آب إلى أعلى مستوى منذ عام 2005، حيث قفزت الأسعار إلى 5.1٪، ارتفاعا من 4.4٪ في يوليو/ تموز، جراء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف الاتحاد، في تقرير صدر يوم الأربعاء، أن معدل تضخم ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2008،وتابع أن "التضخم في أسعار المواد الغذائية تسارع بقوة حيث وصل إلى 9.3٪ في أغسطس، مرتفعا من 7.0٪ في يوليو"، وأكد أن هذا "أعلى معدل للتضخم منذ أغسطس 2008".

وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة، هيلين ديكنسون: "أدت ضغوط التكلفة المتزايدة صعودًا وهبوطًا في سلاسل التوريد إلى ارتفاع تضخم أسعار المتاجر إلى مستوى مرتفع جديد في أغسطس".

وأضافت: "تسببت الحرب في أوكرانيا وما تلاها من ارتفاع في أسعار العلف الحيواني والأسمدة والقمح والزيوت النباتية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية ".

وتابعت: "أسعار المواد الغذائية الطازجة تضخمت على وجه الخصوص، وارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، وشهدت منتجات مثل الحليب والسمن ورقائق البطاطس أكبر ارتفاع".

ولفتت إلى أن "الارتفاع في أسعار المتاجر يلعب دورا في التضخم الأوسع في المملكة المتحدة، والذي يتوقع بعض المحللين أنه قد يصل إلى 18٪ في عام 2023"، وحذرت أن "الوضع قاتم لكل من المستهلكين وتجار التجزئة".

وقال مايك واتكينز، رئيس قسم التجزئة والأعمال لدى شركة نيلسن آي كيو للتحليلات، إن "التضخم مستمر في التسارع، والمتسوقون حذرون بالفعل بشأن مقدار ما ينفقونه على البقالة، ومع انخفاض حجم المبيعات في محلات السوبر ماركت في الأشهر الأخيرة، يمكننا أن نتوقع أن يظل هذا المستوى من تضخم الغذاء معنا لمدة 6 أشهر أخرى على الأقل، ولكن نأمل أن تبدأ بعض ضغوط تكلفة المدخلات في سلسلة التوريد بالتراجع في النهاية".