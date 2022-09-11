تحليل.. هكذا تستهدف أحدث منتجات وميزات أبل أكبر مخاوفنا

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- إذا كنت قد تابعت مؤتمر أبل هذا الأسبوع، فربما تساءلت عما إذا كنت تشاهد جلسة تدريب المستجيب الأول للطوارئ.

بدأ الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، الحدث السنوي يوم الأربعاء بمقطع فيديو مدته ثلاث دقائق يصور كيف أنقذت ساعة أبل الأرواح من خلال طلب المساعدة. وصف رجل كيف نجا عندما كان يتزلج على نهر متجمد، وآخر نجا من حادث تحطم طائرة في منطقة نائية في منتصف الشتاء، كما نجا طالب في المدرسة الثانوية من مواجهة دب.

مثال آخر من الحدث الذي ركز على أن معلمة في مدرسة ثانوية تبلغ من العمر 27 عامًا ذهبت إلى غرفة الطوارئ بعد أن اكتشفت Apple Watch الخاصة بها معدل ضربات قلب مرتفعًا بشكل غير طبيعي. وطبقاً للمعلمة، "قال طبيبي، لقد كانت ساعتك هي التي أنقذت حياتك".

لطالما قدمت Apple منتجاتها كأدوات للإبداع والإنتاجية ونمط حياة إيجابي، وإن كان طموحًا، مليئًا بالأصدقاء والعائلة والعادات الصحية والأنشطة الخارجية. كان لا يزال بعضًا من ذلك معروضًا في حدث هذا العام، ولكن كانت هناك أيضًا رسالة جديدة. وضعت الشركة العديد من منتجاتها وميزاتها كشبكات أمان في عالم مهتز.

أعلنت شركة Apple عن تقنية جديدة للكشف عن حوادث السيارات على كل من Apple Watch و iPhone كما كشفت أيضًا عن أداة طوارئ SOS رائدة لأجهزة iPhone تعتمد على الأقمار الصناعية، على سبيل المثال، إذا فقدت في البرية والخدمة الخلوية لا تعمل. وأدخلت أداة جديدة لمراقبة درجة الحرارة على Apple Watch يمكن استخدامها لتتبع الأمراض ، في وقت ربما لا يزال فيه الكثيرون يصارعون القلق الصحي الوبائي.

في حين يمكن القول إنه استمرار لتركيز Apple على الميزات الصحية، لا سيما مع ساعاتها الذكية، إلا أن التركيز على حالات الاستخدام المخيفة هذه أثار بعض الدهشة بين مراقبي الصناعة. قال رامون لاماس، مدير الأبحاث في شركة أبحاث السوق IDC: "لقد كان مفاجئًا بعض الشيء أن نرى شركة آبل تتوصل إلى نهج مثير للقلق وتضع أجهزتها كمنقذ محتمل للحياة".

في السنوات الأخيرة، وعدت Apple العملاء بأن منتجاتها يمكن أن تساعد في إنشاء بيئة رقمية أكثر أمانًا لهم - بيئة تتمتع بحماية خصوصية أقوى ومحتوى مناسب للعائلة. الآن يبدو أن عرضها قد تم توسيعه للحفاظ على سلامة الناس في العالم الحقيقي.

قال لاماس: "ميزات الطوارئ هذه مثل حقائب الأمان في سيارتك: لن تحتاجها طوال الوقت، لكنك تكون ممتنًا عندما تحتاجها".

يأتي التحول في النغمة في الوقت الذي تواجه فيه شركة Apple مشهدًا اقتصاديًا جديدًا قد يجعل من الصعب إقناع العملاء بدفع مبالغ مكونة من ثلاثة وأربعة أرقام لترقية أجهزتهم - خاصةً عندما لا تختلف بعض هذه المنتجات اختلافًا جوهريًا عن العام السابق.

قدمت الشركة تحديثات طفيفة نسبيًا لأجهزتها في جميع المجالات يوم الأربعاء. قدمت مجموعة iPhone ، على سبيل المثال، تحديثات لأنظمة الكاميرا، وشاشة قفل تفاعلية جديدة وعلى طرازات Pro ، أداء أسرع بكثير. وفي الوقت نفسه، فإن ساعة Apple Watch Ultra الجديدة المتطورة تستهدف عشاق الرياضة المتطرفين؛ وبينما يوجد سوق للساعات الصلبة، لا يحتاج الجميع إلى تتبع الغوص في أعماق المحيطات أو سباقات الترايثلون.