لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- لسنوات، كان الملك تشارلز يستعد لدور الملك بعد عهد الملكة إليزابيث الذي صنع التاريخ. في غضون ذلك، كان يشغل وظيفة أخرى: صاحب عمل مربح.

تشارلز - المدافع المتحمس عن القضايا البيئية منذ فترة طويلة- أسس شركة Duchy Originals في عام 1990 عندما كان أمير ويلز لتسويق المنتجات من مزرعته. منذ ذلك الحين نمت لتصبح أكبر علامة تجارية للأغذية والمشروبات العضوية في المملكة المتحدة، وفقًا للشركة.

شهدت العلامة التجارية صعودًا وهبوطًا. لكنها ازدهرت منذ دخولها في شراكة مع ويتروس في عام 2009. تمتلك سلسلة البقالة الفاخرة الآن الحق الحصري في بيع المنتجات التي تحمل اسم Duchy ، ويمكن للمتسوقين العثور على سمك السلمون والنقانق والحليب والجزر والتوت الذي يحمل عبارة "ويتروس دوتشي أورغانيك" في متاجرها.

قال أندرو بلوخ، خبير علاقات عامة في لندن: "لقد تحولت إلى عمل تجاري ناجح للغاية.. يمكنك أن تشعر بهذه العلامة التجارية، فهي تحمل القلب والروح وراءها."

لكن مستقبل الشركة غير مؤكد بعد خلال فترة الحداد الوطني. وقال متحدث باسم ويتروس "سوف نتواصل مع العائلة الملكية بشأن الترتيبات المستقبلية عندما يحين الوقت للقيام بذلك".

من المرجح أن تنتقل ملكية Duchy Originals إلى الابن الأكبر لتشارلز الأمير وليام. ورغم دراسة الأمير الزراعة العضوية، إلا أنه من المحتمل أن يكون أقل اشرافا على هذا الأمر من والده.

مشروع شغوف

أمضى تشارلز عقودًا في التبشير بفوائد الزراعة العضوية وحماية البيئة، حتى قبل أن تصبح مثل هذه القضايا أسبابًا رئيسية.

في عام 1985، قام بتحويل Home Farm ، بالقرب من منزله بهايغروف في غلوسترشير، إلى نظام عضوي بالكامل. ظهر مشروع Duchy Originals بعد خمس سنوات.

قال تشارلز لمجلة Country Life في عام 2021: منذ بداية الثمانينيات، عندما توليت مسؤولية إدارة بعض الأراضي في هايغروف لأول مرة، كنت أرغب في التركيز على نهج لإنتاج الغذاء يتجنب تأثير النظام التقليدي السائد للزراعة الصناعية، والذي من الواضح بشكل متزايد أن له تأثير كارثي على خصوبة التربة، والتنوع البيولوجي ،وصحة الحيوان والبشر.

كان أول منتج من Duchy Originals عبارة عن بسكويت شوفان تم بيعه في عام 1992. في البداية، لم يتم العثور على العناصر التي تحمل العلامة التجارية إلا في المتاجر الراقية مثل Harrods و Fortnum & Mason ، رغم أنها توسعت لاحقًا إلى منافذ بيع مثل ويتروس، والتي تلبي احتياجات المتسوقين الأكثر ثراءً ولكن لديها العديد من المواقع.

دخول ويتروس

دفعت محاولة مشؤومة للتوسع في الولايات المتحدة، مقترنة ببداية الأزمة المالية العالمية، الشركة إلى حافة الانهيار.

بعد أن واجه تشارلز خسائر بملايين الجنيهات الاسترلينية في عام 2009، لجأ إلى ويتروس، التي ألقت له بشريان حياة من خلال موافقتها على العمل كموزع حصري.

لقد كان بمثابة نهاية لطموحات الأمير في وجود كبير بالسوق الأمريكية، ولكن بداية تحول قوي في مستقبل الأعمال.

بحلول عام 2017، بعد 25 عامًا من ظهور بسكويت الشوفان لأول مرة، توسع الخط إلى 300 منتج، بما في ذلك الفواكه والخضروات واللحوم والجعة، وبلغت المبيعات السنوية 200 مليون جنيه إسترليني (231 مليون دولار). تلقت أكثر من 30 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وأستراليا، صادرات من منتجات مختارة.

يتمتع تشارلز بإمكانية الوصول إلى ثروة شخصية هائلة من خلال محفظته من الأراضي والممتلكات، لكنه لم يستفد أبدًا بشكل مباشر من أعمال Duchy Original . تم التبرع بجميع المردود والمحصلة من ويتروس لمشاريع خيرية. وقالت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2019، إنها جمعت أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار) منذ إبرام صفقة الترخيص مع ويتروس.

ومع ذلك، لم يخل المشروع من الجدل. مجموعة من العلاجات العشبية، بما في ذلك مزيج "Herbals Detox Tincture" من الخرشوف والهندباء، زعم خبير في الطب البديل أنها قائمة على أساس "الشعوذة الصريحة". وقالت وكالة تنظيمية في وقت لاحق إن الإعلانات عبر الإنترنت عن اثنين من الأدوية العشبية للخط كانت مضللة وأصدرت تعليمات لشركة Duchy Originals بتغيير الصياغة.

مشروع ويليام الجديد؟

كانت التغييرات جارية في السنوات الأخيرة حيث كان تشارلز يستعد لتولي العرش. في عام 2020، قال فريقه إنه لن يجدد عقد الإيجار في مزرعة المنزل مترامية الأطراف، لكنه سيستمر في الزراعة العضوية في عقار بدأ بإدارته في عام 2017.

يعتقد المراقبون الآن أن ويليام سيتولى زمام Duchy Originals وشراكتها مع ويتروس، كجزء من مسؤولياته الجديدة بصفته دوق كورنوال.