100 موظف في المقر السابق للملك تشارلز مهددون بفقدان وظائفهم

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت نقابة عمالية في بريطانيا، يوم الأربعاء، إن حوالي 100 موظف عملوا لدى الأمير تشارلز قد يفقدون وظائفهم الآن بعد تسميته ملكا.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية نقلا عن مصدر لم تسمه أن العاملين في كلارنس هاوس، المقر الرسمي السابق للملك تشارلز في لندن عندما كان أمير ويلز، تم إبلاغهم، يوم الاثنين، بأنهم قد يفصلوا من العمل.

وقالت الصحيفة إن من بين المعرضين لخطر فقدان وظائفهم السكرتارية الخاصة والعاملون في المالية والاتصالات.

وفي المقابل، دعا اتحاد الخدمات العامة والتجارية إلى "الوقف الفوري لعملية التسريح"، مضيفا أن بعض الموظفين عملوا هناك منذ عقود، وانتقد صدور القرار خلال فترة الحداد الوطني.

وأكد الاتحاد على أنه سيضمن اتخاذ جميع التدابير لحماية أي موظف اختر الانضمام إليه، حيث أن العاملين في قصر باكنغهام وقلعة وندسور والقصور الأخرى يعفون من عدد من قوانين العمل.

وقال الأمين العام للاتحاد مارك سيروتكا، في بيان، إن "الحجم والسرعة اللذين تم الإعلان بهما عن التسريحات المحتملة كانا قاسين للغاية".

وأضاف سيروتكا أنه من غير الواضح ما هي مستويات التوظيف التي سيحتاجها الأمير ويليام، أمير ويلز الجديد، عندما ينتقل إلى كلارنس هاوس.

وأضاف أن "العديد من هؤلاء الموظفين هم نفس الأشخاص الذين دعموا الملك الجديد بجد خلال فترة الحداد، والآن يتم إعطاؤهم إخطارات بالتسريح كشكر لهم على جهودهم".

وقال الاتحاد إنه سيزور كلارنس هاوس "في أقرب وقت ممكن" لتزويد الموظفين بمعلومات عن حقوقهم القانونية وتقديم الدعم لهم.

ولم يرد كلارنس هاوس على طلب CNN للتعليق، على الفور.