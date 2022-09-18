نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أي شخص يرتكب العديد من الأخطاء الإملائية أو يقوم بإرسال رسائل إلى الشخص الخطأ أو يطلق أفكار قد يندم عليها لاحقًا، أصبح لديه الآن بعض الأمل. قدمت أبل اثنتين من أكثر ميزاتها طلبًا: القدرة على تحرير رسائل iMessages وإلغاء إرسالها.

أصدرت Apple هذا الأسبوع أحدث نظام تشغيل لها، iOS 16 ، والذي يتيح للمستخدمين تحرير رسالة iMessage حتى خمس مرات في غضون 15 دقيقة بعد إرسالها وإلغاء إرسال أي رسالة حتى دقيقتين بعد إرسالها. يحتاج المستخدمون فقط إلى النقر بشكل متواصل على الرسالة المرسلة، ثم تحديد "تعديل" أو "التراجع عن الإرسال".

لكن هناك بعض المحاذير. بالنسبة للمبتدئين، هذا ليس أمرًا يتم بشكل خفي تمامًا: يتلقى المستلمون تنبيهًا بأن الرسالة تم الغاء ارسالها أو تحريرها، ولكنهم لا يرون التغيير المحدد.

يحتاج كلا المستخدمين أيضًا إلى المراسلة على أجهزة Apple ، لذلك لن تعمل هذه الميزة مع رسائل يتم تبادلها مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

وتعمل الميزة بشكل أفضل عندما يستخدم المستلم أيضًا نظام التشغيل iOS 16 - وإلا فسيحصل على جدول زمني غير ملائم للتغييرات التي تم إجراؤها.

ويجب أن يأمل المرسل ألا يرى المستلم معاينة للرسالة الأصلية على شاشة القفل قبل تحريرها أو الغاء إرسالها.

تعمل Apple على اللحاق بالركب على منصات مثل Facebook Messenger و WhatsApp و Gmail ، والتي تقدم أيضًا خيارات لتحرير الرسائل أو حذفها بعد إرسالها. أعلن تويتر مؤخرًا أنه يختبر قدرة المستخدمين على تحرير التغريدات.

قال ليان جاي سو، مدير الأبحاث في شركة أبحاث السوق ABI Research إنه مع قيام تويتر وأبل بإتاحة هذه الميزة أيضًا، من الواضح أن هذا هو الاتجاه الذي يطلبه العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة من هذه المنصات.

في حين أنها طلبات شائعة، يمكن أن يكون لتحرير الرسائل وإلغاء إرسالها تأثير غير مقصود على الشفافية والمساءلة، خاصة على المنصات العامة، عن طريق إزالة السجل المكتوب أو تغييره. من خلال توضيح أنه تم تحرير الرسالة، يمكن أن تساعد أبل في الحفاظ على بعض الشفافية، وفقًا لرامون لاماس، محلل في IDC

يتوفر iOS 16 الآن لأي طراز iPhone يعود تاريخه إلى iPhone 8 ، والذي تم إصداره في عام 2017. تشمل ميزات iMessage الجديدة الأخرى الجديرة بالملاحظة القدرة على تحديد الرسائل على أنها غير مقروءة بحيث يسهل الرد عليها لاحقًا وخيار استرداد الرسائل المحذوفة مؤخرا لمدة تصل إلى 30 يومًا.