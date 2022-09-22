تسلا تستدعي 1.1 مليون سيارة بسبب مشكلة في إغلاق النوافذ

تسلا تطرح فكرة الروبوت البشري.. و"Xiaomi" تسبقها بأسابيع في الكشف عن نموذجها الأولي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شركة السيارات الكهربائية "تسلا"، الخميس، عن استدعاء 1.1 مليون سيارة بعد رصد عيب في النوافذ أثناء إغلاقها يمكن أن يؤذي السائق أو الركاب.

من المفترض أن تتوقف نوافذ السيارات عن الإغلاق إذا ظهر عائق في طريقها، لكن شركة "تيسلا" قالت إن الاختبار اكتشف مشكلة محتملة في بعض نوافذ سياراتها. وأضافت الشركة أنه يجب أن تكون قادرة على حل المشكلة من خلال تحديث برمجة السيارات عن بعد، دون أن يضطر مالكو السيارات إلى إحضار سياراتهم لمراكز الصيانة.

وأفاد الملف الذي قدمته تسلا لإدارة سلامة النقل الأمريكية إنه ليس لديها أي تقارير من المالكين تتعلق بالمشكلة، أو وقوع إصابات نتيجة للمشكلة، وأنه تم اكتشاف المشكلة فقط أثناء الاختبار.

وأشار الملف إلى أن النماذج المعنية بالمشكلة هي Model 3 من 2017 إلى 2022 و Model Yمن 2020 إلى 2021 وموديل S وX من 2021 إلى 2022.