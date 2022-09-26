الجنيه الإسترليني ينخفض لأدنى مستوى له مقابل الدولار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انخفض الجنيه البريطاني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي عند 1.035 دولار يوم الاثنين، متراجعًا بأكثر من 4٪.

جاء ذلك الانخفاض تزامنًا مع افتتاح التداول في آسيا وأستراليا يوم الاثنين، مضيفا إلى انخفاضه بنسبة 2.6٪ من يوم الجمعة، وحفز التوقعات بأن الجنيه قد ينخفض إلى مستوى التكافؤ مع الدولار الأمريكي في الأشهر المقبلة.

وجاء التراجع غير المسبوق للعملة بعد إعلان وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج يوم الجمعة أن المملكة المتحدة ستفرض أكبر تخفيضات ضريبية منذ 50 عامًا في نفس الوقت الذي تعزز فيه الإنفاق.

تم انتقاد الإجراءات المالية الجديدة لخفض الضرائب، والتي تشمل إلغاء خطط زيادة ضرائب الشركات وخفض الحد الأقصى لمكافآت المصرفيين، من قبل حزب العمال المعارض، وحتى تم انتقادها من قبل أعضاء حزب المحافظين.

انتقد المستشار السابق لحزب المحافظين اللورد كين كلارك التخفيضات الضريبية يوم الأحد، قائلا إنها قد تؤدي إلى انهيار الجنيه.

قال كلارك في مقابلة مع راديو BBC: "أخشى أن يكون هذا هو النوع الذي يتم تجربته عادة في بلدان أمريكا اللاتينية بدون نجاح."

تأثر الجنيه الإسترليني بسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، ولكنه تأثر أيضًا بالصعود الحاد للدولار الأمريكي، الذي أصبح بمثابة استثمار آمن يشهد تدفقات داخلية في أوقات عدم اليقين.

تدل التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة على أن الجنيه الإسترليني يعاني أكثر من غيره، في ظل أزمة الطاقة الكارثية وأعلى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع.

لقد كان أدنى مستوى قياسي سابق للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي قبل 37 عامًا في 25 فبراير 1985، عندما كان الجنيه الواحد يساوي 1.054 دولار.