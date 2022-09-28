5 سيارات كهربائية بالكامل من شركة لم تسمع بها من قبل.. تعرف على VinFast

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- على عكس قرن من التقاليد، تباع اليوم معظم السيارات بأكثر من سعر ملصق الشركة المصنعة. يرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب المقترن بالإنتاج المتعثر بسبب مشاكل توريد قطع الغيار العالمية. ولكن قد تكون العلامة التجارية التي تتمتع بأعلى متوسط نسبة هامش للربح هي المفاجأة الأكبر.

إنها ليست علامة تجارية لمركبة فاخرة أو تتميز بأدائها القوي، إنها كيا، علامة السيارات الكورية الجنوبية التي يُنظر إليها عادةً على أنها شراء ذو قيمة، حيث تُباع سيارات كيا وسيارات الدفع الرباعي بزيادة بحوالي 6٪ عن سعرها الملصق في المتوسط، وذلك فقًا لبيانات من موقع Edmunds.com. احتلت هوندا، هيونداي، والعلامة التجارية الفاخرة لسيارات الدفع الرباعي لاند روفر، المرتبة الثانية بنسبة 4٪ أعلى من سعر الملصق في المتوسط.

تمتلك لاند روفر من حيث القيمة بالدولار أعلى هوامش ربح، حيث يدفع العملاء في المتوسط 3686 دولارًا أعلى من سعر الملصق، وفقًا لموقع Edmunds.com. لكن متوسط سعر شراء سيارة لاند روفر في الولايات المتحدة يزيد عن 94000 دولار. حتى على أساس القيمة بالدولار، لا تزال كيا تحتل المرتبة الثانية بين جميع موديلات السيارات في أمريكا، حيث يدفع العملاء في المتوسط 2183 دولارًا علاوة على الملصق. هذا ملاحظ بشكل خاص لأن متوسط سعر شراء كيا كان حوالي 36000 دولارًا.

هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا التصنيف. أولاً، إنها شهادة على ما وجده العملاء منذ فترة طويلة في سيارات كيا وسيارات الدفع الرباعي قيمة جيدة للدولار.

قال إيفان دروري، محلل مبيعات صناعة السيارات لدى Edmunds.com: "لا تزال تحصل على الكثير مقابل المال، حتى لو كنت تدفع الآن أكثر أو زيادة عن السيارات المنافسة."

وقال راسل واجر، نائب رئيس التسويق في كيا أمريكا، في مقابلة مع CNN Business، إن كيا تعمل أيضًا عن عمد للابتعاد عن صورتها كعلامة تجارية يشتريها الناس بسبب سعرها المنخفض.

واضاف: "ليست المسألة بأن كيا قد لا تكون ذات قيمة جيدة لأنني ما زلت أعتقد أننا كذلك، وأضاف نحن لا نسوق أنفسنا بهذه الطريقة."

كما هو الحال مع موديلات السيارات الأخرى، فإن وكلاء كيا شركات مستقلة يمكنها تحديد أسعارها الخاصة. ولكن من الواضح أن قوتهم التسعيرية قد استفادت من قرارات كيا أمريكا المتعلقة بالتسويق ومجموعة المنتجات.

حتى قبل أن تبدأ مشاكل سلسلة التوريد في إبطاء إنتاج السيارات، كانت بعض طرازات كيا، مثل تيلورايد SUV، تباع بانتظام بالفعل بسعر أعلى من الملصق. حظيت سيارة كيا كارنيفال الصغيرة الجديدة بشعبية كبيرة، خاصة أنها واحدة من عدد قليل من هذه الطرازات المتوفرة في السوق اليوم.

ومما يزيد الضغط هو أنه في حين أن تباطؤ التصنيع قد أصاب الصناعة بأكملها، إلا أنه من الصعب العثور على طرازات كيا بشكل خاص.

العامل الثالث في سبب بيع سيارات كيا بسعر أعلى من الملصق هو أن كيا تبيع عددًا كبيرًا نسبيًا من طرازات السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل. مع تزايد القلق بشأن ارتفاع أسعار الوقود، تتمتع هذه الأنواع من المركبات بهوامش ربح أعلى بكثير، في المتوسط من المركبات الأخرى التي تعمل على الوقود.