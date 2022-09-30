ماذا وراء إحراق روسيا لكميات ضخمة من الغاز يوميًا على حدودها؟

أوروبا تحتاج الغاز بشدة.. وروسيا تحرق منه ما قيمته ملايين الدولارات يوميًا لأسباب قد تكون سياسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو سابقة لكوندوليزا رايس، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش وما قالته عن النفط والغاز الروسي واعتماد أوروبا عليهما.

وتقول رايس في مقطع الفيديو المتداول من مقابلة على برنامج N24 العام 2014: "الاقتصاد الروسي، ضعيف، 80% من الصادرات الروسية هي النفط والغاز والمعادن، سيقول الناس حسنا أوروبا ستنفذ فيها الطاقة، نعم ولكن الروس ستنفذ لديهم السيولة قبل أن تنفذ الطاقة من أوروبا.."

وتابعت قائلة: "أنا أفهم أنه من غير المريح أن يكون لديك تأثير على روابط الأعمال بهذه الطريقة، ولكن هذه إحدى الأدوات القليلة المتوفرة لدينا، على المدى البعيد، أنت ببساطة تريد تغيير هيكل الاعتماد على الطاقة وتريد الاعتماد أكبر على منصات الطاقة الأمريكية الشمالية.."

ويشار إلى أن تداول تصريحات رايس هذه يأتي عقب الجدل الواسع الذي أثاره اكتشاف 4 تسريبات في خطي الغز الروسي إلى أوروبا، نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 وسط تكهنات حول الجهة التي تقف خلف ذلك.