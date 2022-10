أوبك + قد تستعيد السيطرة على سوق النفط بخفض كبير للإنتاج

ملاحظة المحرر: ظهرت نسخة من هذه القصة لأول مرة في نشرة البريد الإلكتروني Meanwhile in the middle east، التي تُرسل 3 مرات في الأسبوع وتسلط الضوء على أهم الأخبار في المنطقة. سجل هنا.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستعد الدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم لأكبر خفض في إنتاج النفط منذ الوباء.

أفادت تقارير أن منظمة أوبك وحلفاءها، بما في ذلك روسيا، ستدرس خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في اجتماع في فيينا يوم الأربعاء.

ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 4٪، مع تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي عند حوالي 88.60 دولارًا للبرميل يوم الاثنين، وسط توقعات بأن أوبك ستحاول استعادة السيطرة على الأسعار. يقول محللو النفط إنه إذا تم الاتفاق على مثل هذا الخفض الكبير يوم الأربعاء، فقد ترتفع أسعار النفط الخام بشكل كبير، مما يؤثر على كل شيء من تكلفة البنزين في المضخة إلى السلع والخدمات.

تسيطر المجموعة، المعروفة باسم أوبك +، على أكثر من 40٪ من إنتاج النفط العالمي. على مدى سنوات، قامت بتنسيق سياسة الإنتاج في محاولة لضمان أن الأسواق لديها إمدادات كافية بسعر يمكن لأعضائها التعايش معه. لكن الأحداث هذا العام، بما في ذلك العقوبات على روسيا، والتكهنات بشأن ركود عالمي وشيك، أضعفت قدرتها على التأثير في السوق.

في الآونة الأخيرة كما في هذا الصيف، كانت الدول الغربية تناشد منتجي النفط العرب زيادة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار النفط، وهي دعوات قوبلت بالرفض إلى حد كبير. منذ ذلك الحين، انخفضت الأسعار بشكل كبير على خلفية مخاوف الركود العالمي وعمليات الإغلاق في الصين.

هذا العام وحده، تذبذبت أسعار النفط من 139 دولارًا للبرميل في مارس إلى حوالي 85 دولارًا في سبتمبر، وفقًا لرويترز.

كتب كريج إيرلام ، كبير محللي السوق في Oanda ، وهي شركة وساطة: "بعد عام من تحمل الأسعار المرتفعة للغاية والأهداف الفاشلة والأسواق المشدودة للغاية، يبدو أن التحالف لا يتردد عندما يتعلق الأمر بالتصرف بسرعة لدعم الأسعار وسط تدهور في التوقعات الاقتصادية."

يقول المحللون إن الخفض المحتمل للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا من شأنه أن يرسل إشارة عالمية بأن أوبك + تريد استعادة السيطرة على السوق التي تعتقد أنها انحرفت عن أساسيات العرض والطلب.

في الشهر الماضي، وافقت أوبك + على خفض الإنتاج لأول مرة منذ الوباء، لكنها قلصت فقط 100 ألف برميل يوميًا. واعتبر المحللون هذه الخطوة بمثابة تحذير للسوق واللاعبين الخارجيين بأنهم قد يتخذون موقفًا أكثر عدوانية إذا لزم الأمر.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع "إنيرجي إنتليجنس" في سبتمبر / أيلول، إن القرار كان يهدف إلى إظهار أن التحالف "سيستخدم جميع الأدوات الموجودة في جعبتنا"، مضيفًا أن أوبك + "استباقية من حيث دعم استقرار السوق."

وقالت أمينة بكر، كبيرة مراسلي أوبك في "إنيرجي إنتليجنس"، وهي شركة لمعلومات الطاقة: "لقد كانت رسالة مفادها أنه يمكنهم خفض الانتاج، وأنه يمكنهم خفضه في أي وقت". وقالت لـCNN: "هناك قوة أو سحب من الدول المستهلكة يؤدي إلى تشويه السوق"، في إشارة إلى دعوات الدول الغربية لفرض سقف على أسعار النفط الروسي والمخاوف من حدوث ركود عالمي، وكلاهما يغذي التكهنات.

قال هيرمان وانغ، مدير تحرير أوبك وطاقة الشرق الأوسط في S&P Global Commodity Insights ، إن خفضًا كبيرًا يصل إلى مليون برميل يوميًا أمر "جدير بالتصديق"، مضيفًا أن هناك إجماعًا في أوبك + على أن انخفاض الأسعار مثير للقلق.

ومع ذلك، يرى وانغ تباينًا بين مخاوف أوبك + بشأن اتجاه أسعار النفط وتوقعاتها.

وقال إن رواية أوبك + كانت أن هناك انفصالًا كبيرًا بين المضاربين وأساسيات السوق - حيث أدت التوقعات غير الدقيقة حول تباطؤ الطلب في المستقبل إلى خفض الأسعار. ومع ذلك، يعتقد التحالف أن الطلب أفضل مما يشير إليه المضاربون، وأن الأسعار المنخفضة الحالية تستند إلى تقديرات السوق المشوهة، كما قال لـCNN.

وقال وانغ إن توقعات أوبك تشير إلى أنه من المتوقع حدوث زيادة طفيفة في الطلب بحلول الربع الأخير من هذا العام، مما قد يرفع الأسعار.