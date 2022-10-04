نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعا النائب الأمريكي، رو خانا، البيت الأبيض إلى "الانتقام" من المملكة العربية السعودية إذا خفضت أوبك وحلفاؤها إنتاج النفط في محاولة لرفع الأسعار.

وقال خانا في مقابلة هاتفية مع CNN، الإثنين: "هذا أبعد من الشحوب (الوسطية).. إنهم يستنزفون الشعب الأمريكي بصورة نشطة ويزعزعون استقرار الاقتصاد.. هذا الأمر فظيع ببساطة.. من يظنون أنفسهم؟".

وتابع خانا المعروف بمواقفه الشديد بانتقاد السجل الإنساني بالمملكة: "إنه أمر فظيع.. يجب التعامل مع السعوديين بقسوة.. إنهم قوة من الدرجة الثالثة.. نحن أقوى دولة في العالم.. لا أعرف لماذا نتملق لهم"، داعيا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن يوضح للسعودية أن الولايات المتحدة ستقطع إمدادات قطع غيار الطائرات عن المملكة وتمنع شركتي ريثيون وبوينغ من البيع لها.

وأضاف خانا أن السعودية "ليسوا حلفاء لنا.. إنهم يؤذون الشعب الأمريكي، وعلينا أن نكون قاسيين معهم. يحتاج الرئيس إلى توضيح أننا سنقطع إمداداتهم. يمكننا أن نضع قوتهم الجوية على الأرض في يوم واحد".

وصعدت أسعار النفط أكثر من 5٪ يوم الاثنين بعد تقارير تفيد بأن منظمة أوبك التي تقودها السعودية وحلفاءها، المعروفين باسم أوبك + يخططون لخفض حاد في إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميًا. وستكون هذه الخطوة أكبر تخفيضات للإنتاج منذ عام 2020 وقد يتم الإعلان عنها، الأربعاء، عندما تجتمع المجموعة في فيينا.

وتواصلت CNN مع السفارة السعودية بواشنطن للتعليق دون الحصول على رد فوري، في حين رفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق على ما قد تفعله أو لا تفعله أوبك +، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في مجموعة المنتجين.