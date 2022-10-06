نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وجد إيلون ماسك نفسه الآن من المحتمل أن يكون مثقلًا بدفع 44 مليار دولار لشركة قال في الأشهر الأخيرة إنه لم يعد يرغب في شرائها.

فبعد أنباء عن رغبته المتجددة في شراء تويتر، ادّعى ماسك بأن الاستحواذ سيكون مجرد خطوة واحدة نحو إنشاء "تطبيق كل شيء" أسماه "X"

بينما لم يوضح ماسك ما كان يقصده بـ "تطبيق كل شيء"، إلا أنه قد يستلهم ما يسمى بـ "التطبيقات الفائقة" مثل WeChat المملوكة لشركة Tencent.

ومع ذلك، رغم نجاحاته العديدة، فقد ترك ماسك أيضًا في أعقابه قائمة طويلة من الوعود غير المحققة أو التي لم تتحقق بشكل كافٍ لتقنيات طموحة مماثلة.

فهو لم ينتج شاحنة كهربائية وعد بها منذ فترة طويلة للبيع، ولم يبرمج سيارة تسلا لقيادة نفسها بأمان أو بشكل موثوق، أو دفع أي شخص عبر نفق بسرعة كبيرة من خلال الهايبرلوب.

ولماذا عليه أن يقوم بذلك أصلا؟ فهذه ليست أشياء يفعلها. هذه مجرد أشياء قال إنه سيفعلها.

إليك الأمر: بينما يحاول ماسك وفريقه من المحامين على ما يبدو إنهاء الصفقة لتجنب الخضوع للمحاكمة بسبب الفوضى التي أحدثها في عملية الاستحواذ على تويتر، فإن سمعة الرجل تتبلور.

لنعد إلى الوراء: قفزت أسهم تيسلا ما يقرب من 1900٪ بين عام 2018، عندما أصبحت مربحة لأول مرة، وبلغت ذروتها في الربيع الماضي. وقد استند هذا الارتفاع إلى وعد تسلا بأن تصبح شركة سيارات المستقبل.

منذ فترة قريبة، أخبر ماسك العالم أن تسلا ستصنع سيارات تقود نفسها بنفسها. لن تكون سيارات Tesla كهربائية بالكامل فحسب، بل ستأتي مع خيار برنامج "القيادة الذاتية الكاملة" الذي يسمح لها بقيادة نفسها. يتوفر حاليًا إصدار غير مكتمل من هذا البرنامج، ولكنه يتطلب وجود إنسان يقظ خلف عجلة القيادة.

وادعى أن طراز Tesla Roadster الجديد - الذي تم كشف النقاب عنه في عام 2017 ولكن لم يتم إنتاجه بعد - سيأتي مع "دفعات صاروخية" لدفعها إلى سرعات عالية جدا. قال في عام 2019 إن شركة تسلا كانت بصدد بناء "شاحنة إلكترونية بالكامل"، والتي لم تدخل حيز الإنتاج بعد. لقد ادعى هذا الأسبوع فقط أن Cybertruck ستكون "مقاومة للماء بدرجة كافية لتعمل لفترة وجيزة كقارب".

لقد ادعى كل عام منذ عام 2019 أنه يأمل، من خلال شركة Neuralink ، أن يزرع شريحة في دماغ شخص كاختبار في العام التالي.

لقد تمكن من صنع أكثر من مليون سيارة من مصانع في جميع أنحاء العالم. مع SpaceX ، وضع البشر في المدار وجعل الصواريخ تهبط بشكل جميل وأنيق بجوار منصة الإطلاق. هذه الصواريخ تطلق الآن حمولة أكبر من بقية العالم مجتمعة.

ولكن هناك أيضًا قائمة طويلة من الأشياء التي لم يقدمها ماسك.

بدلاً من الحصول على كل تلك الاختراعات التي غيرت العالم، لدينا تسلا. وهذا ليس سيئا! مع كل الأشياء التي تم أخذها في الاعتبار، تعتبر تسلا شركة تصنيع سيارات جيدة تمكنت من الحفاظ على ريادتها في سوق السيارات الكهربائية المزدحم بشكل متزايد.

ولكن بينما كان ماسك مشغولاً في إدارة العديد من الشركات، والتغريد حول العملات المشفرة والمؤامرات ومحاولة شراء تويتر، كانت منافسة تسلا مشغولة بالعمل.

أصبحت فورد تمتلك شاحنة بيك أب كهربائية F-150 Lightning ، والتي كانت شائعة جدًا لدرجة أن فورد اضطرت إلى إغلاق موقع الحجز بعد تلقي أكثر من 100000 حجز لشراء شاحنة.

ومن المقرر طرح سيلفرادو EV من جنرال موتورز العام المقبل، وكذلك السيارة الكهربائية بالكامل من طراز Chevy Equinox ، بسعر يقل عن 30 ألف دولار، وهو أقل بكثير من أرخص سيارة تسلا.

تمتلك مرسيدس سيارات سيدان وسيارات دفع رباعي كهربائية فاخرة، وتقع على وجه التحديد في نفس القطاع من السوق مثل الطراز S الأصلي والموديل X من Tesla ، ولم يتم تحديث أي منهما منذ ظهورهما لأول مرة قبل عقد من الزمان.

بورش لديها تايكان. تمتلك كل من Hyundai و Volvo و BMW و Volkswagen طرازات كهربائية بدأت للتو في التنافس ليس فقط مع عروض Tesla، ولكن لتتجاوز تلك القطاعات في السوق.