كيف يمكنك تجنب نفاد أموالك خلال فترة التقاعد؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لا أحد يريد أن ينفد ماله قبل أن يموت. لكن التأكد من أن ما قمت بادخاره سيستمر يمثل تحديًا لأنك تتعامل مع الكثير من الأشياء المجهولة: إلى متى ستعيش؟ هل ستواجه أزمات صحية مكلفة؟ كيف سيكون أداء السوق والاقتصاد أثناء تقاعدك؟

كل ذلك يجعل من الصعب معرفة المبلغ الذي يمكنك أن تسحبه كل عام من محفظتك. ولكن هناك العديد من القواعد الأساسية لمساعدتك في قياس معدل السحب المستدام.

عادة ما يتم اشتقاق هذه القواعد من عمليات محاكاة معقدة تستند إلى العوائد التاريخية والتوقعات الاقتصادية والافتراضات بأنك ستعيش 30 عامًا متقاعدًا ولديك محفظة متوازنة من 50-50 أو 60-40 بين أسهم وسندات.

يجب أن تمنحك النتيجة النهائية احتمالية عالية جدًا 85 إلى 90٪ أنك لن تستنفد محفظتك قبل أن تموت. هذا يعني أن رصيدك لن يصبح صفرًا. ولكن هذا يعني أيضًا أنك قد تموت بأموال كثيرة، إن لم يكن أكثر، مما كنت قد بدأت به.

مع ذلك ضع في اعتبارك، أن أي قاعدة عامة هي مجرد دليل لأن أفضل إجابة لك ستعتمد على وضعك الفردي.

القواعد الأساسية لمعدلات السحب المحتملة

إحدى القواعد هي إستراتيجية سحب "نسبة مئوية من المحفظة". تأخذ 4٪ أو 5٪ من محفظتك كل عام مهما حدث. لا تتكيف مع التضخم أو أداء السوق. لنفترض أنك اخترت 5٪ ولديك محفظة ابتدائية قدرها مليون دولار. إذا انخفضت المحفظة إلى 800 ألف دولار، فالسحب السنوي ينخفض من 50 ألف إلى 40 ألف دولار. إذا نمت المحفظة إلى 1.2 مليون دولار، فإنها تزداد من 50 ألف إلى 60 ألف دولار.

هناك استراتيجية أكثر تعقيدًا ولكنها مرنة قد يكون من الأسهل اعتمادها إذا كنت تعمل مع مستشار مالي تسمى "قاعدة الإنفاق الديناميكي". بشكل عام، تقوم بتعيين حد أدنى وسقف لمعدلات السحب السنوية الخاصة بك بناءً على حجم محفظتك عند بدء التقاعد، ويقع معدل السحب لكل سنة لاحقة ضمن هذا النطاق على أساس أداء السوق.

ربما تكون القاعدة العامة الأكثر شهرة هي "قاعدة 4٪، والتي استمدها المستشار المالي ويليام بينجن في منتصف التسعينيات، والذي قام بعد ذلك بمراجعة توصيته إلى 4.7٪. بناءً على حجم محفظتك عند التقاعد، يمكنك سحب 4٪ من هذا المبلغ الإجمالي للسنة الأولى. لذلك إذا كان لديك مليون دولار، فإنك تسحب 40 ألف دولار. ثم تقوم بتعديل هذا المبلغ بناء على التضخم في كل سنة لاحقة. إذا كان هناك تضخم بنسبة 3٪، فإنك تسحب 41200 دولار في السنة الثانية. ثم تقوم بتعديل هذا المبلغ للتضخم في السنة الثالثة وما إلى ذلك.

نظرًا لظروف السوق والظروف الاقتصادية الحالية -كانت كل من الأسهم والسندات في منطقة سوق هابطة وكان التضخم مرتفعًا- إلى جانب توقع أن عوائد السوق والنمو الاقتصادي قد يكونان أكثر اعتدالًا في العقود العديدة القادمة، تشير Morningstar و Vanguard إلى أن مستوى 4٪ قد يكون الآن عدوانيا للغاية. وفقًا لـ Morningstar قد يكون معدل السحب الأكثر استدامة 3.3٪، أو بين 2.8 و3.3٪ وفقًا لـ Vanguard.

يعزو بينجين الاختلاف بين توصيته وتوصية Morningstar جزئيًا إلى المدة التي يفترض فيها كل منهما أن عوائد السوق ستصبح معتدلة. وفي الوقت نفسه، يراقب التضخم ليرى ما إذا كان بحاجة إلى إعادة التفكير في توصيته البالغة 4.7٪.

وقال لـCNN: "إذا استمر التضخم حتى نهاية هذا العقد عند مستويات أعلى بكثير، فقد يتعين تعديل قاعدة 4.7٪. نظرًا لأن النتيجة لا تزال موضع شك، أوصي الأشخاص بتبني معدل سحب أكثر تحفظًا، ربما 4.5٪، حتى يتم حل كل ذلك."

ماذا يفعل المتقاعدون في الحياة الواقعية

كما ترى، لا يوجد إجماع عام بين الخبراء الماليين على أفضل معدل سحب لضمان عدم نفاد الأموال بينما تتمتع بمستوى معيشي جيد في التقاعد.

وجد تحليل حديث أجراه JPMorgan أن تطبيق قاعدة 4٪ على فترات تاريخية مدتها 30 عامًا منذ العام 1928 قد أنهى الأمر بالمستثمرين بخمس أضعاف المبلغ الذي بدأوه بربع الوقت تقريبًا.

قال تقرير البنك: "قد تكون هذه النتيجة إيجابية إذا كان هدف المستثمر هو ترك إرث، وقد تكون سيئة إذا تم تقديم تضحيات بأسلوب الحياة على طول الطريق للحفاظ على الإنفاق منخفضًا بالنسبة لكيفية أداء المحفظة بمرور الوقت."

وجدت المخططة المالية المعتمدة ماري آدم أن الناس إما لا يأخذون ما يكفيهم تقريبًا، أو أنهم يفترضون بسرور أن استراتيجية السحب بنسبة 10٪ سنويًا هي استراتيجية جيدة. (إنها ليست كذلك).

بالنسبة لعملائها، فهي تعيد حساب معدلات السحب الخاصة بهم كل عام بناءً على أداء السوق وعوامل أخرى. ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يعملون مع مستشار، فإنها توصي بإبقاء الأمور بسيطة للغاية.

قالت آدم إن ما سيجعل تقاعدك آمنًا مالياً في النهاية ليس ما إذا كنت تسحب 3 أو 4 أو 5٪. إنه ما إذا كنت تستخدم الخيارات الموجودة تحت تصرفك لتقليل حاجتك إلى استنزاف محفظتك فقط لتغطية النفقات. قد يعني ذلك، على سبيل المثال، تأخير فترة التقاعد قليلا، أو العمل بدوام جزئي في التقاعد، أو تأخير الضمان الاجتماعي حتى سن السبعين، أو تقليص حجم منزلك.