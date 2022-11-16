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رسميًا.. السلفادور أول دولة في العالم تتبنى "بيتكوين" كعملة قانونية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تضخم عالم العملات المشفرة على مدى السنوات القليلة الماضية من تجربة متخصصة إلى قطاع مالي مترامي الأطراف بقيمة تريليون دولار، مكتمل بأبطاله وأشراره والقبائل المتحاربة.

أنت تعلم أنه صاخب، قام مات ديمون وتوم برادي بالترويج له خلال Super Bowl. وأنت تعلم أنه مثير للجدل لأنك على دراية بما يجري حولك.

ولكن ربما تجد نفسك تومئ برأسك في التجمعات عندما تتحول المحادثة إلى انهيار إمبراطورية سام بانكمان-فرايد، أو مزايا "إثبات الحصة" مقابل "إثبات العمل".

ما زال الكثير من الناس غير قادرين على فهم عالم العملات المشفرة. إذا كنت واحدًا منهم، تابع المقال التالي لتتعرف أكثر إلى ماهية هذه الصناعة ولماذا هي مهمة، حتى لو لم تكن لديك نية للاستثمار فيها.

إذن، ما هو التشفير؟

العملات المشفرة هي شكل من أشكال الأصول الرقمية التي يتم ضمانها بواسطة شبكة لامركزية من أجهزة الكمبيوتر.

ترفض العملات المشفرة فكرة الخضوع لسيطرة البنك المركزي أو الحكومة على عكس العملات التقليدية، مثل اليورو أو الدولار الأمريكي. ظهرت العملة المشفرة الأصلية، البيتكوين، في العام 2009، بعد أسوأ أزمة مالية في التاريخ الحديث.

قال رواد عالم العملات الرقمية بشكل أساسي إنه، للتراجع عن سيطرة الحكومة، نريد عملتنا الخاصة التي لا يمكن لأي كيان التلاعب بها.

يشير مصطلح "التشفير" إلى الطريقة التي يتم بها تأمين الشبكات، وذلك باستخدام أنظمة تشفير تجعل من المستحيل تقريبًا تزوير الرموز. عندما نتحدث عن "التشفير"، نكون نتحدث عن الرموز الرقمية نفسها، أو النظام البيئي الكامل للأصول الرقمية.

تقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين"

المكون الرئيسي الآخر الذي يجب أن تكون على دراية به هو blockchain، وإذا أردنا تبسيط الأمر فهو عبارة عن دفتر للحسابات الرقمية العامة يسجل المعاملات. إنه نظام حفظ السجلات الذي تُبنى عليه معظم العملات المشفرة.

قال جاريث رودس، نائب المشرف السابق في وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، والذي يشغل الآن منصب العضو المنتدب في شركة الأبحاث والاستشارات باسيفيك ستريت: "فكر في بلوك تشين على أنه جدول بيانات غوغل."

قال: "إذا أعطى جاريث 10 دولارات لأليسون، وأعطت أليسون شخصًا آخر نفس الـ 10 دولارات، فكيف تعرف أن أليسون أعطت تلك العشر دولارات التي تلقتها من غاريث لصديقتها؟ أنت بحاجة إلى طريقة ما للتحقق من أن كل قيد في ذلك الجدول لبيانات غوغل يتبع القيد الموجود أمامه."

بمجرد التحقق من المعاملة بواسطة الشبكة، يتم تخزينها -إلى الأبد- في "كتلة" غير قابلة للتغيير.

خلاصة القول: بلوك تشين هي التكنولوجيا الأساسية لعالم التشفير، وقد تكون أهم ابتكار تقني في عصرنا. وقد بدأ الناس بالتأكيد في تبني أنظمة blockchain خارج عالم التشفير. يعد الإمداد الغذائي العالمي مجالًا آخر حيث تسهل blockchain على كبار منتجي وموزعي المواد الغذائية تتبع العناصر من المزرعة إلى الشوكة، والاستجابة بسرعة أكبر عندما تدخل العناصر الملوثة في المزيج.

ولكن بصراحة يبدو ان الضجيج حول blockchain غير متناسب مع حالات الاستخدام التي وضعها مؤيدو التقنية حتى الآن.

من أين أتى التشفير؟

قد يبدو بأنه تم اختراع العملة المشفرة من فراغ. ذلك صحيح إلى حد ما.

لقد أصبحت شبكة البيتكوين عامة في العام 2009، أنشأها مطور مجهول (أو مجموعة من المطورين) عبر استخدام اسم ساتوشي ناكاموتو.

بعد العديد من فترات الازدهار والانهيار، أصبح هذا المجتمع الآن شبكة عالمية ضخمة من أجهزة الكمبيوتر عالية التكلفة والقوية للغاية والتي تتمثل وظيفتها الوحيدة في تشغيل الخوارزميات التي تحل مشاكل الرياضيات في عملية تسمى التعدين.

يعد التعدين مفهومًا صعبًا، لذا يقترح رودس التفكير في الأمر على أنه "تدقيق".

قال: "التعدين هو في الأساس مجرد عملية يقوم من خلالها الأشخاص الذين يعملون على تأمين الشبكة والتحقق منها بالتحقق من تلك المعاملات".

تتسابق جميع أجهزة الكمبيوتر في الشبكة بشكل أساسي نحو "التجزئة المستهدفة" -وتعرف أيضًا باسم التسلسل الرقمي الطويل حقًا- وأول جهاز كمبيوتر يعطي التسلسل الصحيح المطابق الهدف يقوم بإنشاء كتلة جديدة، ويتم مكافأته بعملة بيتكوين.

إنها في الأساس لعبة ذات وظيفتين: التحقق من المعاملات ووضع عملات البيتكوين الجديدة في التداول. هناك طريقة أخرى للتفكير في الأمر وهي لعب Powerball، حيث يتعين عليك مطابقة مجموعة من الأرقام للفوز، وكلما زاد عدد التذاكر التي تشتريها -أو في حالة العملات المشفرة، كلما زاد عدد "التجزئة" لجهاز الكمبيوتر الخاص بك- زادت فرصك في الفوز.

تحدث مسابقة الكمبيوتر هذه طوال الوقت، حيث يقوم فائز بإنشاء كتلة جديدة في السلسلة كل 10 دقائق تقريبًا، 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع.

تستهلك العملية برمتها قدرًا هائلاً من قوة الحوسبة، ولهذا السبب تسمع أشخاصًا يقولون إن بيتكوين كارثة بيئية. قد يكون هذا نوعًا من المبالغة ولكن من الصحيح تمامًا أن التعدين يتطلب قدرًا هائلاً من الطاقة، ومعظمها مشتق من الوقود الأحفوري.

ماذا يمكنني أن أشتري بها؟

ليس كثيرًا، فحتى وقت كتابة هذا التقرير، كان عدد الأشياء التي يمكنك شراءها فعليًا باستخدام العملات المشفرة يتزايد، رغم أنها لا تزال صغيرة جدًا. بعض تجار التجزئة ومنصات التسوق استعدوا لاستخدام البيتكوين، لكن الغالبية العظمى من بائعي التجزئة لا يقبلونها.

ماذا يمكنني أن أفعل بها إذا؟

يتعامل معظم الأشخاص الذين يمتلكون العملات المشفرة معها على أنها استثمار (وإن كان استثمارًا تخمينيًا).

لقد ساعدت فترة الوباء في زيادة الطلب على عملة بيتكوين وغيرها، وهي موجة بلغت ذروتها في أواخر العام 2021. تراجعت الأسعار منذ ذلك الحين. فقدت بيتكوين حوالي 75٪ من قيمتها منذ أعلى مستوى لها في نوفمبر 2021. كما هو الحال بالنسبة للإيثر.

إذا كنت تفكر في الاستثمار، فكن مستعدًا للتقلبات الجامحة وغير المتوقعة في القيمة. فالتشفير ليس لضعاف القلوب.

يبدو وكأنه سهم أكثر من كونه عملة...

يتفق المنظم الأمريكي المسؤول عن الإشراف على أسواق الأسهم مع ذلك.

أعلن غاري غانسلير، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في وقت سابق من هذا العام أن الوكالة تضاعف حجم قسم التشفير تقريبًا وحذر من أن بورصات التشفير غير المسجلة قد تكون تعمل "خارج القانون". كما أنه تعهد أيضًا بالعمل مع الكونغرس لوضع القوانين الخاصة بهذه الصناعة. لكن ذلك لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها.

هل التشفير عملية احتيال؟

سؤال جيد. الجواب نعم. ولا.

هل هناك عمليات احتيال داخل العملات المشفرة؟ 100٪. هناك أيضًا الكثير من عمليات الاحتيال في التمويل التقليدي. بالإضافة إلى الرهانات عالية المخاطر بشكل عام والشركات المشبوهة، هناك مخططات فعلية للعملات المشفرة.

ولكن هل جميع العملات المشفرة خدعة؟ على الأغلب لا. لا يزال هناك الكثير من الجدل حول فائدة الأصول مثل البيتكوين والإيثيريوم، وذا كانت رؤيتهم للمستقبل واحدة نرغب جميعًا في الانضمام إليها.