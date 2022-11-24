بوتين يحذر الغرب من "عواقب خطيرة" لوضع سقف لأسعار النفط الروسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن الخطط الغربية لفرض حدود قصوى لأسعار النفط الروسي ستكون لها "عواقب خطيرة" على أسواق الطاقة، وتتعارض مع مبادئ علاقات السوق.

وجاء في بيان للكرملين أن بوتين "شدد على أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ علاقات السوق، ومن المرجح أن تؤدي بقوة إلى عواقب خطيرة على سوق الطاقة العالمية".

وجاءت تصريحات بوتين، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتأتي تلك التصريحات في الوقت الذي عقد فيه وزراء الطاقة من الاتحاد الأوروبي، اجتماعا استثنائيا، الخميس، بهدف احتواء التداعيات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتسعى مجموعة السبع الصناعية الكبرى، إلى وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، إلا أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر.

وأفاد مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، بأنه من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها، بعد وضع سقف لسعر النفط الروسي، بتعديل سعر النفط عدة مرات سنويا، وليس شهريا.

