ماسك: اشتراكات تويتر في أعلى مستوياتها على الإطلاق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إن تسجيلات المستخدمين الجدد للمنصة بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغ متوسطها أكثر من مليوني شخص يوميًا في الأيام السبعة الماضية اعتبارًا من 16 نوفمبر/ تشرين الثاني وبنسبة 66٪ مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.

وجاء ذلك بتغريدات لماسك تضمنت صور شرائح معلومات نشرها في وقت متأخر من يوم السبت والتي قال إنها من "حديث" بشركته.

وعرضت الشرائح أيضًا عدد "الدقائق النشطة للمستخدم" وأنها في أعلى مستوياتها على الإطلاق، بمتوسط ​​ما يقرب من 8 مليارات دقيقة نشطة يوميًا للمستخدمين في الأيام السبعة الماضية اعتبارًا من 15 نوفمبر وبنسبة 30٪ مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.

ولفتت شرائح المعلومات إلى أن معدل انطباعات خطاب الكراهية كان أقل اعتبارًا من 13 نوفمبر مقارنة بمنتصف أكتوبر من العام الماضي.