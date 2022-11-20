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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة "تويتر"، أن حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب سيعود، وذلك بعد استطلاع أجراه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.

وبالدخول إلى صفحة ترامب المعرّفة والتي تحمل اسم "realDonaldTrump" نرى أنه أعيد فتحها، وكانت آخر تغريدة له بتاريخ الـ8 من يناير/ كانون الثاني 2021 وقال فيها: "لكل من سأل لن أذهب إلى حفل التنصيب في 20 يناير".

وكان ماسك قد نشر استطلاعا حول إعادة فتح حساب ترامب ليشارك فيه أكثر من 15 مليونا وتكون النتيجة النهائية 51.8% مع إعادة الحساب مقابل 48.2 ضد ذلك.

وقال ماسك في تعليق على الاستطلاع إن "134 مليون شخص شاهدوا الاستطلاع"، مضيفا بتغريدة منفصلة أن "الناس قد تحدثوا (أعطوا رأيهم)" وأنه سيُعاد فتح حساب ترامب.

وضجّ "تويتر" بتعليقات مغردين حول هذا الإعلان، وفيما يلي نستعرض لكم عددا منها: