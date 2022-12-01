بعد إدعاء تهديد أبل بحجب تويتر.. ماسك يغرد عن لقاء مع تيم كوك وما حصل

نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

بعد استحواذ إيلون ماسك على "تويتر".. محلل يشرح سبب إزالة أسهم تسلا من قائمة أفضل الأفكار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— نشر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، تغريدات حول لقائه بتيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" وسط عاصفة التكهنات التي أثارتها تغريدات ماسك عن تهديد "أبل" بحجب "تويتر".

ونشر ماسك مقطع فيديو على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، قائلا بتعليق: "شكرا (تيم كوك) على أخذي بجولة جميلة في المقر الرئيسي لشركة أبل.."

وتابع ماسك قائلا: "محادثة جيدة.. من بين أمور أخرى، قمنا بحل مشكلة سوء التفاهم حول احتمال إزالة تويتر من أبل ستور.. كان تيم واضحًا أن شركة أبل لم تفكر أبدًا في القيام بذلك".

ويُذكر أن ماسك قال في تغريدات سابقة استهدفت شركة "أبل" ورئيسها التنفيذي بسبب التحركات المزعومة التي يمكن أن تضعف من أعمال "تويتر": "هددت أبل أيضًا بحجب تويتر على متجر التطبيقات الخاص بها، لكنها لا تخبرنا بالسبب".

وادعى ماسك، في تغريدة منفصلة سابقة أن شركة "أبل" قد أوقفت في الغالب الإعلان على "تويتر". وقال في إشارة واضحة إلى رغبته المعلنة في تعزيز فكرته عن حرية التعبير على المنصة: "هل يكرهون حرية التعبير في أمريكا؟".

وأضاف في تغريدة أخرى حينها: "ما الذي يحدث هنا؟"، موجها حديثه إلى تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "أبل". كما انتقد ماسك حجم شركة "أبل"، وادعى أنها تشارك في "الرقابة"، وطالب بإدراج رسوم المعاملات البالغة 30٪ التي تفرضها "أبل" على مطوري التطبيقات الكبار في متجر التطبيقات الخاص بالشركة.