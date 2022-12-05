مغزاه كان تقليل أثر روسيا.. ما أهمية "نورد ستريم 1" وكيف جعل أوروبا أكثر اعتمادًا على موسكو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ألكسندر نوفاك ​​​​​نائب رئيس الوزراء الروسي أن بلاده لن تصدر النفط إلى الدول التي تفرض سقفا للأسعار على النفط الروسي، حتى لو اضطرت موسكو إلى خفض الإنتاج.

وقال نوفاك، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية، الأحد: "أريد أن أؤكد أن موقفنا لم يتغير، فقد تحدث الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك، وقد قالت الحكومة مرارا: إننا نعتقد أن هذه الأداة لا تتوافق مع ظروف السوق، وغير فعالة وتتدخل بشكل فاضح في السوق، وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية".

وأضاف نوفاك: "سنبيع النفط والمنتجات النفطية فقط لتلك الدول التي ستعمل معنا حسب شروط السوق، حتى لو اضطررنا إلى خفض الإنتاج نسبيا". وتابع بالقول إن موسكو تعمل على الآليات التي من شأنها حظر استخدام وضع حد لأسعار النفط.

وكانت دول مجموعة السبع وأستراليا اتفقت، يوم الجمعة الماضي، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل، ليصبح هذا القرار ساري المفعول اعتبارا من 5 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أو بعد هذا التاريخ بفترة وجيزة، وهو الأمر الذي كانت روسيا قد رفضته بقوة لتأثيره على أسواق الطاقة العالمية وعلى ميزانيتها في تمويل حربها في أوكرانيا.