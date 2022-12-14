مصر تعتزم طرح الذهب في بورصة السلع.. وخبراء يعلقون

نشر الأربعاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2022

القاهرة، مصر (CNN)-- أكد مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، لـCNN بالعربية، عزم الوزارة إضافة تداول الذهب بالبورصة للسلع مطلع العام المقبل، ضمن خطة لتداول سلع زراعية ومعادن وبتروكيماويات ببورصة السلع لضبط الأسعار.

وقال رئيس شعبة الذهب إن هذه الخطوة ستوفر على الراغبين في الاستثمار شراء السبائك وتحديد الأسعار بآلية ميسرة.

وكانت البورصة المصرية للسلع بدأت نشاطها، في يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بطرح هيئة السلع التموينية كميات من مخزون الأقماح على المطاحن العام والخاصة.

وقال الدكتور ناجي فرج باقي مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، إنه سيتم تداول الذهب ببورصة السلع أوائل العام المقبل، ضمن خطة لتداول بعض المعادن ببورصة السلع، وتماشيا مع وجود العديد من بورصات المعادن في الدول المتقدمة.

وتستهدف الحكومة تداول سلع زراعية ومعادن وبتروكيماويات ببورصة للسلع تدريجيا، وبدأ نشاطها بالقمح، وتعمل على إضافة تداول الأرز والقطن.

وأضاف ناجي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الهدف من تداول الذهب التسعير المنضبط للمعدن الأصفر في السوق المحلي، بدون مبالغة في السعر، وسيتم تحديد سعر الذهب في البورصة وفقا لسعره العالمي، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وسجلت أسعار الذهب مستويات قياسية خلال الأيام الماضية نتيجة ارتفاع الطلب تحسبا لانخفاض جديد في سعر الصرف، وفي الوقت نفسه تراجع حجم المعروض بسبب وقف الاستيراد، مما دفع بعض الشركات لإعلان وقف التسعير لحين استقرار الأسعار.

وقال كريم الشافعي مكي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة البورصة المصرية للسلع، فى تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن البورصة لا تزال تدرس بصورة مبدئية معدن الذهب فى شكل سبائك ضمن مجموعة المعادن الوارد أن تكون مرشحة للمتاجرة من خلال بورصة السلع، وتعمل في الوقت الحالي على تحديد القواعد الحاكمة للتداول وأبرز أطراف السوق وحجم الطلب والمعروض، وذلك ضمن آليات اختيار السلع التي يتم دراستها لإضافتها تباعا.

ومنذ بدء نشاطها، عقدت البورصة المصرية للسلع 5 جلسات لتداول القمح الروسي، ومن المنتظر أن تعقد سادس جلسة، يوم الأربعاء، بحسب بيان رسمي.

وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة تدرس إدراج الذهب ببورصة السلع، مشيرا لأهمية تنفيذ هذه الخطوة في تسعير الذهب، وإتاحة آلية للراغبين في الاستثمار بالمعدن الأصفر.

وتتجه مصر لإلغاء كل الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية، لزيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية التي تعطي قيمة مضافة للمنتج، بحسب بيان لوزير التموين علي المصيلحي.

وأضاف ميلاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تداول الذهب ببورصة السلع سيتم وفقا للعرض والطلب وسيقتصر التداول على السبائك للراغبين في الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة إتاحة استيراد الذهب من الخارج لتوفير المعروض لضبط الأسعار.

وسجلت أسعار الذهب تراجعا من مستوياتها القياسية خلال الساعات الماضية وبلغ سعر عيار 21- الأكثر مبيعا في مصر- 1650 جنيها (66.92 دولار) للغرام الواحد.