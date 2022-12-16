إيلون ماسك يبرر تعليق تويتر لحسابات صحفيين

(CNN)-- زعم مالك موقع تويتر حديثا الملياردير إيلون ماسك، أن الصحفيين الذين تم تعليق حساباتهم على تويتر، يوم الخميس، نشروا معلومات عن مكان تواجده، وهو ما يرقى إلى ما وصفه بنشر "إحداثيات لعملية اغتيال"، واعتبر ماسك ذلك "انتهاكا" للقواعد الجديدة التي وضعها تويتر في اليوم السابق فقط.

وقال ماسك في تغريدة: "لقد نشروا موقعي، وهذا يعتبر نشر إحداثيات للاغتيال، في انتهاك واضح لقواعد تويتر".

ورغم أن دوني أوسوليفان من شبكة CNN، من عدة صحفيين تم حظر حساباتهم قبل ساعات فقط، لم يشارك معلومات عن مكان الملياردير، وقبل فترة وجيزة من تعليق حسابه، ذكر أوسوليفان أن تويتر علق حساب لشركة ماستودون المنافسة، يمكن من خلاله متابعة حساب ElonJet، الذي يتتبع طائرة ماسك الخاصة على منصته، بعد أن قام الملياردير بحظر ElonJet من تويتر، يوم الأربعاء.

وفي الشهر الماضي فقط، كان ماسك تعهد بأنه سيسمح لحساب يتتبع طائرته الخاصة، بالبقاء على المنصة كعلامة على التزامه بحرية التعبير، لكن تم حظر الحساب نهائيا.

وتوالت ردود الفعل على قرار ماسك بوقف حسابات الصحفيين، حيث أدان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، في بيان صدر، مساء الخميس، القرار.

وقال أنتوني دي روميرو، المدير التنفيذي للاتحاد: "من المستحيل الموازنة بين تطلعات تويتر في حرية التعبير، مع تطهير حسابات الصحفيين المنتقدين، التعديل الأول من الدستور الأمريكي يحمي حق ماسك في القيام بذلك، لكنه قرار سيئ، ويجب استعادة حساباتهم على الفور".

وفي الوقت نفسه، حذرت المفوضية الأوروبية، الجمعة، إيلون ماسك، من استعدادها لاتخاذ إجراء ضد تويتر لتعليق الحسابات التي تخص صحفيي التكنولوجيا.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا إن "الأخبار المتعلقة بالتعليق التعسفي لحسابات الصحفيين على تويتر مقلقة"، وأضافت على تويتر، أن "قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، يتطلب احترام حرية وسائل الإعلام والحقوق الأساسية، ويتم تعزيز ذلك في ميثاق حرية الإعلام الخاص بنا"، وتابعت أن "إيلون ماسك يجب أن يكون على علم بذلك، هناك خطوط حمراء، وعقوبات قريبا".

كما انتقدت وزارة الخارجية الألمانية، موقع تويتر لتعليقه الحسابات الخاصة بصحفيي التكنولوجيا، وكتبت الوزارة على تويتر: "لا يمكن تشغيل وإيقاف حرية الصحافة كما يحلو لك"، وأضافت: "اعتبارا من اليوم، لم يعد بإمكان هؤلاء الصحفيين الذين تم تعليق حساباتهم، متابعتنا والتعليق علينا وانتقادنا"، وقالت مخاطبة تويتر: "لدينا مشكلة مع ذلك".