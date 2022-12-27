نشر الثلاثاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2022

بعد تسريب "نورد ستريم".. مدير CIA الأسبق لـCNN: روسيا "المشتبه به الأرجح" في "العمل التخريبي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مرسوما يحظر إمدادات النفط للدول التي فرضت سقف أسعار على النفط والمنتجات البترولية الروسية، وفقا للمرسوم المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت.

وبحسب المرسوم: "يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية الروسية، إلى الأفراد والكيانات الاعتبارية الأجنبية، بشرط أن تنص عقود هذه التوريدات، بشكل مباشر أو غير مباشر، على استخدام آلية تحديد الأسعار، وينطبق الحظر المعمول به على جميع مراحل التوريد للمشتري النهائي".

ويدخل الحظر على إمدادات النفط بموجب سقف السعر حيز التنفيذ في 1 فبراير/ شباط المقبل، ويسري حتى 1 يوليو /تموز 2023، ووفقا للمرسوم، ستحدد الحكومة الروسية تاريخ الحظر على توريد المنتجات البترولية.

علاوة على ذلك، يمكن لرئيس الدولة إصدار تصريح خاص لتوريد النفط والمنتجات النفطية الروسية التي ينطبق عليها الحظر، بموجب المرسوم.

وفي الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، بعد أن اتفق الاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر، على حد أقصى قدره 60 دولارا للبرميل على النفط الخام الروسي المنقول بحرا.