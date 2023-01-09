مصر.. الحكومة تؤجل "المشروعات الدولارية" لترشيد الإنفاق العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حزمة قرارات لـ"ترشيد الإنفاق العام" وتأجيل "المشروعات الدولارية"، في وقت تواجه البلاد نقصًا ملموسًا في احتياطات النقد الأجنبي.

حسب بيان للحكومة، الاثنين، شملت قرارات مدبولي تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم بدء تنفيذها ذات "مكون دولاري واضح".

إلى جانب ضرورة موافقة وازارة المالية على أوجه الصرف بالنقد الأدنبي بعد التنسيق مع البنك المركزي، مع "تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى".

وتضمنت القرارات ترشيد جميع أعمال السفر المرتبطة بالجهات الحكومية والهيئات العامة والاقتصادية، إلى خارج البلاد "إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء".

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، خرجت مئات الملايين من الدولارات للمستثمرين الأجانب من مصر، وسط تصاعد موجة التضخم التي أدت إلى ارتفاعات متوالية في الأسعار، مع تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار (27.60 جنيهًا للدولار).