كيف أثرت حرب روسيا في أوكرانيا على ظروف الحياة في مصر؟.. شاهد تقرير CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، المصريين بـ"الصمود" في ظل ظروف اقتصادية "صعبة على الدنيا كلها"، قائلا إن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا "مش بتاعتنا".

تصريحات السيسي، على هامش المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الاثنين، تأتي في غضون ظروف اقتصادية غير مواتية أدت إلى تصاعد مستوى التضخم وارتفاع الأسعار، وسط تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار (27.65 جنيهًا للدولار).

وقال السيسي مخاطبًا المصريين: "هل إحنا كدولة وشعب مانقدرش نصمد قدام أي تحدي ولا إيه؟"، مُضيفا: "لو مصر ظروفها صعبة هل سنتخلى عنها؟... ولو ظروف مصر صعبة أهل مصر هل سيتخلون عنها؟ هل دخلنا حروبًا ومغامرات وضيعنا فيها أموال مصر؟"

وأشار الرئيس المصري إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرنيا على الأوضاع الاقتصادية في بلاده، مُعتبرا أن "هذه ليست حربناـ، وهذه ليست أزمتنا.. ولكن مصر تدفع ثمن مثل كل دول العالم"، ثم قال للمصريين: "بطلوا هري بقى"، أي كفى كلامًا عبثيًا.

وقال السيسي: "يا جماعة اسمعوا مننا ليس لأننا أصدق من غيرنا، لكن (لأننا) مدركين لحجم التحدي أكثر من غيرنا، والبيانات والحلول تكون مطروحة من الدولة، وبالتالي أي اجتهاد من الآخرين ليس مكروهًا ولا مرفوضًا ولكن يحدث بلبلة ويزعج الناس.. لو أنا النهارده خوفتكم النتيجة إيه؟ هل لمصلحتكم.. لأ".