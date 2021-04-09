هل يكون العمل من المنزل مستقبل الموظفين؟.. شركات بارزة تتبنى الخطوة

تدرس الكثير من الشركات في أمريكا الآن كيفية إعادة الموظفين إلى المكتب، إذ تقول سيتي غروب إنهم يأملون في أن يكون 30٪ من قوتهم العاملة في الولايات المتحدة في المكتب هذا الصيف، بينما تخطط مدينة نيويورك لإعادة 80 ألف موظف في المدينة بداية من الشهر المقبل.

ولكن حتى مع زيادة التطعيمات - يقول 55٪ من البالغين إن العودة إلى الحياة الطبيعية التي كانت سائدة قبل انتشار الوباء في الوقت الحالي ستكون خطرة بشكل متوسط إلى كبير على صحتهم. ويقول موقع Spotify - الذي يعمل به 3 آلاف موظف أمريكي - إنه يمكنهم العمل من أي مكان الآن.

فبحسب كاتارينا بيرغ، مديرة الموارد البشرية في Spotify، فإن ما تهدف إليه الشركة "هو الحرية والمرونة بنسبة 100٪"، مشيرة إلى أن الوباء أثبت أن نموذجهم الجديد سيعمل على المدى الطويل، ومضيفة أنه "لم تنخفض الإنتاجية ولا الكفاءة. أعتقد أنه مستقبل العمل".