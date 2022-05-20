تلوح في الأفق أزمة غذائية في أوكرانيا مع استمرار روسيا في سرقة كميات هائلة من الحبوب من المناطق الخاضعة لسيطرتها في أوكرانيا، ومنع صادرات الحبوب الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع سعر الحبوب إلى 400 دولار للطن في السوق العالمية بزيادة بحوالي 60٪ عن سعرها منذ بداية العام الحالي.

فيما وصفته السلطات الأوكرانية بـ "الإرهاب الغذائي" الذي يذكّر بالمجاعة التي من صنع الإنسان في البلاد في ثلاثينيات القرن الماضي والتي أودت بحياة ملايين الأشخاص.

وتتبع إيزا سواريز مراسلة CNN في تقريرها المصور رحلة هذه السفينة ومدى تأثيرها على الأمن الغذائي في العالم.