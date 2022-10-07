تشرح كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق العالمية في Invesco، لمذيع CNN مات إيجان، لماذا يزداد الدولار الأمريكي قوة في الأسواق. وما إذا كان ذلك مؤشرًا على ركود قادم أم لا.

تعتقد هوبر أنه يتعين علينا النظر إلى العوامل المحركة الرئيسية للدولار الأمريكي.

وهي أولا النمو وتوقعاته بالنسبة لباقي البلدان، وثانيًا هو التوقعات وإلى أين تتوجه المعدلات.

بالإضافة إلى عامل آخر فريد من نوعه بالنسبة للدولار الأمريكي، وهو وضعه كملاذ آمن.

وقد أصبح هذا واضحًا بشكل لا يصدق في الأيام الأخيرة عندما يكون هناك تقلب، وعندما يكون هناك الكثير من عدم اليقين، هناك هجرة إلى الدولار الأمريكي.