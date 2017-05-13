أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— انتقدت الممثلة نيكول كيدمان بشكل قاس مذاق البيتزا التي أعدتها الطاهية الشهيرة جيادا دي لورينتيز خلال فقرة عن الطبخ في برنامج تلفزيوني يبث على الهواء.