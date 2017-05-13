أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— انتقدت الممثلة نيكول كيدمان بشكل قاس مذاق البيتزا التي أعدتها الطاهية الشهيرة جيادا دي لورينتيز خلال فقرة عن الطبخ في برنامج تلفزيوني يبث على الهواء.
شاهد ردة فعل نيكول كيدمان عندما تذوقت بيتزا على الهواء
ردة فعل نيكول كيدمان عند أكل بيتزا على الهواء
منوعات
آخر تحديث السبت, 13 مايو/أيار 2017; 09:53 (GMT +0400).
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انتقدت الممثلة نيكول كيدمان بشكل قاس مذاق البيتزا التي أعدتها الطاهية الشهيرة جيادا دي لورينتيز
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