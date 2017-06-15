رغدة حاملة مقصاً في حلب.. فهل وفت بوعدها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد مرور عام على نذرها قص شعرها مع خروج آخر إرهابي من سوريا على حد تعبيرها، ظهرت الممثلة السورية المثيرة للجدل رغدة في ساحة سعد الله الجابري وسط حلب، حاملة مقصاً.

رغدة كانت قد نذرت أثناء استضافتها في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" في مايو 2016، أن تقص شعرها وترميه وسط حلب، عندما يخرج "آخر إرهابي وآخر تكفيري وآخر إخونجي وسلفي ممول" من أرض سوريا وينتهي ما يحدث هناك.

وقد نشرت صفحة تحمل إسمها على فيسبوك صوراً للممثلة السورية مرفقة بقصيدة تقول في القسم الأخير منها: "هنا وعدتك يا حلب في ساحة سعدالله أن أكون يوم خلاصك لكن برفقة رهان مقصي المسنون وأن في هوائك يا حلب وملىْ السمع وكل العيون سأحرر خصلا من شعري وأقص معها ألسنة شكهم المأفون فنساؤك يا حلب إن وعدوا بأمر قالوا له كن فيكون."

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