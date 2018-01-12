هذه الحقائق عن اللون الوردي قد تذهلك!
هذه الحقائق عن اللون الوردي قد تذهلك!
منوعات
آخر تحديث منذ18 دقيقة.
1:23
الوردي ليس لوناً ، لكنه درجة من درجات الألوان، فهو ببساطة أحمر فاتح مع اسم أجمل.
الوردي ليس لوناً ، لكنه درجة من درجات الألوان، فهو ببساطة أحمر فاتح مع اسم أجمل.
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