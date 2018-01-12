هذه الحقائق عن اللون الوردي قد تذهلك!

هذه الحقائق عن اللون الوردي قد تذهلك!

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آخر تحديث منذ18 دقيقة.
عادات وتقاليدظواهر طبيعيةعيد الحبغرائبدراسات
1:23

الوردي ليس لوناً ، لكنه درجة من درجات الألوان، فهو ببساطة أحمر فاتح مع اسم أجمل.

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