(CNN)-- اكتشف فريق من علماء الآثار غرفتان كانتا تستخدمان للاحتفالات في بيرو بحقبة حضارة الموتشي القديمة منذ حوالي 1500 عام. وهذا الاكتشاف، الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي، يلقي ضوءاً جديداً على الحياة السياسية وطقوس تلك الحضارة الغامضة، ما يمكن أن يساعدنا على فهم انهيارها المفاجئ.
شاهد.. آثار في بيرو تكشف خفايا حضارة غارقة في الغموض
آثار في بيرو تكشف خفايا حضارة غارقة بالغموض
منوعات
آخر تحديث يوم الاثنين, 22 يناير/كانون الثاني 2018; 05:12 (GMT +0400).
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عرفت حضارة موتشي، التي كانت تسيطر على الساحل الشمالي لبيرو، بتطورها.
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