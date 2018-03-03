شاهد.. صور من الفضاء تساعد باكتشاف 1.5 مليون بطريق على كوكب الأرض!

(CNN)-- اكتشف علماء بطاريق من نوع آديلي في شرق شبه الجزيرة القطبية الجنوبية، وذلك بعد أن أظهرت صور من أقمار صناعية عدداً كبيراً من براز البطاريق، ما جذب العلماء للمنطقة.