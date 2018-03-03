شاهد.. صور من الفضاء تساعد باكتشاف 1.5 مليون بطريق على كوكب الأرض!

صور من الفضاء تساعد باكتشاف 1.5 مليون بطريق!

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آخر تحديث منذ ساعتين و13 دقيقة.
حيواناتالقارة القطبيةاكتشافات
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قال باحثون إن سبب عدم اكتشاف هذه البطاريق قد يعود إلى أن الجزيرة نائية جداً.

(CNN)-- اكتشف علماء بطاريق من نوع آديلي في شرق شبه الجزيرة القطبية الجنوبية، وذلك بعد أن أظهرت صور من أقمار صناعية عدداً كبيراً من براز البطاريق، ما جذب العلماء للمنطقة.

حيواناتالقارة القطبيةاكتشافات