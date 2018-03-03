(CNN)-- اكتشف علماء بطاريق من نوع آديلي في شرق شبه الجزيرة القطبية الجنوبية، وذلك بعد أن أظهرت صور من أقمار صناعية عدداً كبيراً من براز البطاريق، ما جذب العلماء للمنطقة.
شاهد.. صور من الفضاء تساعد باكتشاف 1.5 مليون بطريق على كوكب الأرض!
صور من الفضاء تساعد باكتشاف 1.5 مليون بطريق!
هل تعرف؟
آخر تحديث منذ ساعتين و13 دقيقة.
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قال باحثون إن سبب عدم اكتشاف هذه البطاريق قد يعود إلى أن الجزيرة نائية جداً.
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