شاهد.. عمرو خالد يعتذر عن "إعلان الدجاج": خانني التعبير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتذر عمرو خالد، الداعية المصري عن إعلانه المثير للجدل الذي رأى فيه متابعوه أنه يروّج لأحد المنتجات الغذائية، قائلاً إنه لم يستغل الدين في الترويج لمنتج، إنما "خانه التعبير."

وكان إعلان دواجن ظهر فيه الداعية عمرو خالد قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قال فيه "لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يكونوا صح مع الدجاج"، وتابع أن هذا "سيجعل صلاة التراويح وقيام الليل أحلى"، ما اعتبره العديد من المتابعين استغلالاً للدين في مسائل تجارية وترويجية تافهة.

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خالد قال في تعليق نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر فجر يوم الأحد: "أنا مش هدى مبررات وأقول إن الشركة دي بتعمل أعمال خيرية، لكن أتحمل بالخطأ بالكامل وأنا المسئول عنه، أنا بقالي 20 سنة بشتغل كان فيها إنجازات وفيها أخطاء، أنا بشر أصيب وأخطئ، والله أعلم بنيتي."

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