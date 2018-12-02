فستان رانيا يوسف يقودها إلى المحكمة.. ونقابة المهن التمثيلية "منزعجة"

نشر الأحد ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبرت نقابة المهن التمثيلية المصرية، الأحد، عن انزعاجها من التصعيد الذي وصفته بأنه "غير مبرر" لـ"سلوك جانبه الصواب من إحدى عضوات النقابة"، في إشارة إلى أزمة فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وتسبب ظهور رانيا يوسف بفستان أثار الجدل في مصر إلى إحالتها إلى المحاكمة التي ستنظر قضيتها في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" الحكومي بيان نقابة المهن التمثيلية، الذي جاء نشر عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، وذلك للتعليق على أزمة فستان رانيا يوسف؛ إذ قالت النقابة إن "هذا الأمر ترى النقابة معالجته داخل البيت النقابي، وفي إطار مهني يضمن عدم تكراره تكريسا للتوازن بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة المتمثلة في الصورة المشرفة للفعاليات الثقافية الهامة التي ترعاها الدولة المصرية".

كما جاء في البيان أنه "اضطلاعا بدور النقابة في حماية أعضائها سوف ترسل فريقًا من المحامين للدفاع عن أى عضو يقدم إلى أى محاكمة جنائية أو تأديبية".

ولفت الموقع الحكومي التابع لصحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن محكمة جنح الأزبكية قد حددت يوم 12 يناير/ كانون الثاني المقبل، لمحاكمة الفنانة المصرية رانيا يوسف، بتهمة الفعل الفاضح، بعد ظهورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بفستان أثار موجة غضب كبيرة بسبب ما قالوا إنه "تناقض مع تقاليد المجتمع المصري"، حسب الصحيفة.