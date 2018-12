دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار الاثنين القائمة القصيرة لست فئات من الجائزة، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية الشهر المقبل.

ولعل الإضاءة الأبرز هذا العام هو وصول فيلم لبناني جديد إلى القائمة القصيرة لأفضل فيلم أجنبي للسنة الثانية على التوالي، وهو فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، الذي حقق أصداء واسعة منذ عرضه للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي منتصف هذا العام.

وكان فيلم "القضية رقم 23" للمخرج اللبناني زياد دويري قد نجح في الوصول إلى القائمة النهائية العام الماضي، ولكنه لم يفز بالجائزة.

ويحكي فيلم "كفرناحوم" قصة طفل يعيش ظروفا سيئة في لبنان فيقرر أن يرفع دعوى قضائية ضد والديه لجلبه إلى هذه الحياة.

وكان الفيلم قد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان وسط إشادات بمستوى الفيلم وقصته، والأداء التمثيلي العالي لبطله الصغير نور الرافعي.

وإلى جانب "كفرناحوم"، تضمنت القائمة القصير الأفلام التالية:

Birds of Passage – كولومبيا

The Guilty – الدنمارك

Never Look Away- ألمانيا

Shoplifter- اليابان

Ayka- كازاخستان

Roma- المكسيك

Cold War- بولندا

Burning – كوريا الجنوبية

وفي فئة الأفلام الوثائقية، نجح فيلم "عن الآباء والأبناء" للمخرج طلال ديركي في الوصول إلى القائمة القصيرة. وفي الفيلم، يعود ديركي إلى سوريا، ليعيش مع عائلة تنتمي إلى المجتمع الجهادي المتطرف، ويرصد حياتها اليومية، خصوصا في العلاقة مع أطفالها.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للأفلام المرشحة يوم 22 يناير/ كانون الثاني المقبل، وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم الأحد 24 فبراير/ شباط 2019.

