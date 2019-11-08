دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز وسم حمل اسم "الشيخ الشعراوي" في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد مقطع فيديو للناشط المصري، عبدالله الشريف تتناول فيه قضية "الإساءة" لرجل الدين المصري متولي الشعراوي خلال الأيام الماضية.

وتناول عبدالله الشريف في مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بتويتر، نبذة عن تاريخ الشعراوي منذ أيام الدراسة، موجها انتقادات لاذعة لمجموعة من الفنانين والشخصيات التي تطرقت لموضوع الشعراوي، تقدمهم كل من الفنان المصري، خالد أبوالنجا والإعلامية المصرية، اسما شريف منير.

وكان خالد أبوالنجا علق في تغريدة بتاريخ الـ4 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد الضجة التي أثارتها أسما شريف منير التي وصفت الشعراوي بـ"المتطرف"، حيث قال: "الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم بل تباهي بعدم قرائته لغير القرآن! الوهابية في أبشع تجلياتها كفاية عك.."

ويذكر أن اسما شريف منير عقّبت على برنامج مع عمرو أديب على قناة MBC قالت منير: "أنا مش مصدقة أي حاجة والله العظيم من مبارح مش مصدقة، يعني هو الموضوع ابتدأ أن أنا الفترة الماضية كنت تعبانة صحيا ونفسيا فدخلت وقلت أنا عايزة اسمع لشيخ أو اسمع لحد يقنعني ويبقى بسيط وافهمه ويعني انو انا محتاجة أقرب من ربنا أكتر وعايزة حد، فرشحولي ناس لأن دي طريقتي مع المتابعين بسألهم وبسألوني وكدة، كتبولي شيوخ كتير أوي وقلت حشوفهم كلهم وحتى حد كتبلي لازم تسمعيلهم كلهم وتشوفي أكتر حد أقربلك وتابعيه فحد كتبلي الشيخ متولي الشعراوي الله يرحمه.."

وتابعت قائلة: "دخلت ورديت كومنت يعني عايزة أموت نفسي اني قلت كدة بجد والله العظيم، دخلت كتبت وقلت أن انا كنت بشوف الشيخ الشعراوي طول عمري ومكنتش بفهم حاجة والكلام كان بيبقى بالنسبة لي صعب جدا وبعديم لما كبرت شفت حاجة ليه أو كدة كان فيها تطرف وطبعا الكلمة دي انا مكنتش عايز اقولها أصلا لأني انا خفت أقولها ومش بقولها تاني لحد ما موت وأنا حقيقي مفهمتهاش وعقلي مستوعبهاش وحتى استغربت.."