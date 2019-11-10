دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لليوم الثالث على التوالي لا يزال الجدل مستمرا حول مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر قيام الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد بتقبيل رأس الفنانة السورية، أصالة.

مساء السبت، الأمير السعودي عقّب على تغريدة للشيخة القطرية، مريم آل ثاني وتعليقها الذي اكتفت فيه بالقول: " واضحة السالفة"، قائلا: "رداء الفضيلة فضفاض عليكم فلا تتشدقوا بها.. صور قادة بلدك وأسرتك ورموزها موجودة ومشهودة وهم فيها فعلوا ما تنكرينه علي بل ربما أكثر.."

وفي التغريدة ذاتها تابع الأمير السعودي قائلا: "ويمنعني من استخدامها للرد بها عليكِ أمران: أخلاقي فلن أنزل لمستواك .. وكذلك لأن خطأ الآخرين لا يعطيني المبرر للخطأ.. (روحي العبي بعيد)!"

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد قد قال في تعقيب له على مقطع الفيديو: "الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه".