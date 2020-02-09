دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سرقت الممثلة المصرية رانيا يوسف الأضواء من أبطال فيلم "صندوق الدنيا"، بإطلالتها في الإعلان الترويجي للفيلم المصنف رقابياً بـ +18، والمقرر انطلاقة عروضه في دور السينما المصرية اعتباراً من 19 شباط/ فبراير الجاري.

فقد ظهرت رانيا بمعظم لقطاتها في الـ Trailer الرسمي للفيلم، وهي تحيط جسدها بما بدا أنه "ملاية سرير" أو "بشكير استحمام"، وتؤدي فيه دور "فاطمة"، "فتاة بسيطة تبحث عن بر الأمان، ويتركز حلمها على الزواج والإنجاب".

التريلر الرسمي لفيلم صندوق الدنيا... بجميع دور العرض 19 فبراير2020 إخراج: عماد البهات فيلم صندوق الدنيا Official Trailer التريلر الرسمي لفيلم صندوق الدنيا بجميع دور العرض 19 فبراير 2020 بطوله: خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، باسم سمره، أحمد كمال، علاء مرسي، عمرو القاضي. إخراج: عـمـاد البـهـات انتاج: KEMET Film Production التوزيع داخل جمهوريه مصر العربيه: Synergy film التوزيع بجميع أنحاء العالم: Nstar التوزيع الديجيتال: Rotana #فيلم_صندوق_الدنيا #بجميع_دور_العرض_19فبراير Posted by ‎فيلم "صندوق الدنيا"‎ on Friday, February 7, 2020

ويتناول فيلم "صندوق الدنيا" مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة، يبحث أبطالها عن التوازن، وتدور أحداثها في منطقة وسط البلد بالقاهرة.

وتتشارك رانيا يوسف بطولة الفيلم مع باسم سمرة، وخالد الصاوي، وأحمد كمال، وصلاح عبد الله، وعلاء مرسي، وعمرو القاضي، تحت إدارة المخرج عماد البهات، الذي يعود للسينما بعد 13 عاماً على إخراجه فيلم "البلياتشو".

ويأتي الإعلان عن قرب إطلاق "صندوق الدنيا" في دور السينما المصرية، وسط موسم درامي وسينمائي حافل للممثلة المصرية المثيرة للجدل، شاركت فيه رانيا يوسف في بطولة فيلم "دماغ شيطان" الذي انطلقت عروضه أواخر شهر يناير / كانون الثاني الفائت.

كما تصدّرت رانيا قائمة أبطال مسلسلي "الآنسة فرح" و"مملكة إبليس"، حيث انتهى عرض المسلسل الأوّل مؤخراً، فيما تتواصل أصداء عرض الثاني على منصة "شاهد".

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