تأجيل مهرجان كان إلى نهاية يونيو بسبب فيروس كورونا

باريس، فرنسا (CNN)-- أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا، الخميس، تأجيله، بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما أعلن المنظمون عبر تويتر.

وأضاف منظمو المهرجان السينمائي أنه "يتم النظر في العديد من الخيارات من أجل الحفاظ على سيره، وأهمها التأجيل البسيط، في كان، حتى نهاية يونيو/حزيران - بداية يوليو/تموز 2020".

وكان من المقرر تنظيم المهرجان ما بين 12 إلى 13 مايو/أيار المقبل.

وفي وقت سابق الخميس، سجلت فرنسا 108 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصبح حصيلة الوباء الإجمالية في البلاد 372 وفاة، حسب ما أعلن المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سولومون.