دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفنان المصري، محمد رمضان، مساء الثلاثاء، صورة مع زوجته على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نحو أسبوعين من رده على تعليق "عنصري" عن لون بشرة ابنه في صورة سابقة نشرها.

مراتي و حبيبتي و شريكة نجاحي ♥️ Posted by Mohamed Ramadan on Tuesday, June 23, 2020

وكتب محمد رمضان في تعليق على الصورة بصفحاته: "مراتي وحبيبتي وشريكة نجاحي".

انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي .. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض ❤️ Posted by Mohamed Ramadan on Saturday, June 6, 2020

وكان محمد رمضان قد نشر بتاريخ الـ6 من يونيو/ حزيران الجاري تعليقا من حساب قام بتمويه اسمه انتقد لون بشره ابنه، كتب فيه: "أسود زي أبوه المصيبة ان محدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها"، وهو التعليق الذي أثار ضجة وانتقادات واسعة باعتبار أنه عنصري ومسيء.

محمد رمضان رد حينها على التعليق قائلا: "انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".