هيفاء وهبي: محمد وزيري خسر قضية إثبات الزواج لعدم وجود أصل العقد

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في "أسود فاتح" على أنغام "بنت الجيران"

هيفاء وهبي من دبي: أنا في أهم مرحلة في حياتي الفنية والشخصية والعملية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المغنية اللبنانية، هيفاء وهبي، خسارة مدير أعمالها السابق قضية إثبات زواجه منها أمام محكمة الأسرة في مصر مشيرة إلى أنه فل في إثبات العقد.

وقالت وهبي عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "محمد وزيري يخسر قضية محكمة الاسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد!".

وأضافت الفنانة اللبنانية قائلة في التغريدة نفسها: "وقضت المحكمة بجلسة اليوم ٢٠٢٠/٧/٢٨ بعدم قبول الدعوي وإلزام رافعها بالمصاريف و أتعاب المحاماة "، على حد قولها.

وتابعت وهبي قائلة: "شكرا المستشار ياسر قنطوش لانك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة والشكر الاكبر للقضاء المحترم!"، حسب قولها.

محمد وزيري يخسر قضية محكمة الاسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود اصل العقد! وقضت المحكمة بجلسة اليوم ٢٠٢٠/٧/٢٨ بعدم قبول الدعوي و إلزام رافعها بالمصاريف و أتعاب المحاماة ! شكرا المستشار ياسر قنطوش لانك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة والشكر الاكبر للقضاء المحترم! #الحمدلله

وكانت قد اشتعلت أزمة بين وزيري ووهبي على خلفية اتهام الثانية للأول بالاستيلاء على مستحقاتها من الحفلات والأعمال التي شاركتها بها وهو ما نفاه وزيري الذي ادعى أن الفنانة اللبنانية متزوجة منه.