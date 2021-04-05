رامز جلال يتصدر "تويتر" ببوستر برنامجه الجديد لرمضان 2021.. ما توقعاتكم؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدّر الفنّان المصري المثير للجدل رامز جلال، قائمة المواضيع الرائجة على موقع "تويتر" أمس، خلال وقتٍ قليل من الكشف عن بوستر برنامجه الجديد لموسم رمضان 2021، رغم عدم الإعلان بعد عن اسم البرنامج.

وأظهر البوستر رامز، بشعرٍ أحمر وتسريحةٍ غريبة، بينما يحمل فانوس رمضان، ويأتي برنامجه هذا العام برعاية "الهيئة العامة للترفيه" في السعودية، حيث تم التصوير على أراضي المملكة.

ومع الكشف عن البوستر، تجدد الحديث بين متابعين على "تويتر" حول كون مقالب رامز "مفبركة".

في حين رحّب آخرون بالإعلان عن موسم جديد من برامج مقالب رامز جلال.

وبدأت توقعات المتابعين بشأن أسماء ضيوف الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يثير برنامج رامز جلال الكثير من الجدل خلال عرضه في رمضان، كما المواسم السابقة من سلسلة برامج المقالب، التي يقدمها، وكان أحدثها "رامز مجنون رسمي" الموسم الرمضاني الفائت 2020، وذهب ضحية مقالبه العديد من مشاهير العالم العربي، وواجه عدة دعاوى القضائية، لما تضمنه بحسب المدعين من "جرائم تعذيب، واحتجاز، وعنف، وربط هذه الجرائم بالمتعة والدعاية والضحك، بالإضافة إلى أن اسم البرنامج يسيء للمرضى النفسيين، ويزيد من اعتبار المرض النفسي وصماً، وتأثيرات المحتوى السلبية والضارة على الجمهور، وخاصة الأطفال." وقضت الدائرة الثانية من محكمة القضاء الإداري في مصر وقتها، برفض هذه الدعاوى.

كما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر مؤخراً، بـ "إنهاء الخصومة في الطعن المقام من رامز جلال، ضد قرار نقابة الإعلاميين بمنعه من ممارسة أي نشاط إعلامي" وذلك بحسب ما أكد محامية أشرف عبد العزيز، ما يعني السماح بظهوره في شهر رمضان المقبل.

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