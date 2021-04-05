جدل متصاعد حول "رامز مجنون رسمي".. ما هو رد MBC؟

أحدها من ملفات المخابرات العامة.. الدراما المصرية تستمر بـ "معركة الوعي" في رمضان 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدّر الفنّان المصري المثير للجدل رامز جلال، قائمة المواضيع الرائجة على موقع "تويتر" أمس، خلال وقتٍ قليل من الكشف عن بوستر برنامجه الجديد لموسم رمضان 2021، رغم عدم الإعلان بعد عن اسم البرنامج.

ماشاء الله لا قوه الا بالله اللهم لك الحمد حتي ترضي ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا 🙏❤❤ تريند رقم ١ على تويتر وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ❤🤲 #رامز_جلال https://t.co/EED0mxlWsD

وأظهر البوستر رامز، بشعرٍ أحمر وتسريحةٍ غريبة، بينما يحمل فانوس رمضان، ويأتي برنامجه هذا العام برعاية "الهيئة العامة للترفيه" في السعودية، حيث تم التصوير على أراضي المملكة.

بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر 🤲 قريبا ان شاء الله رمضان ٢٠٢١ #رامز_جلال https://t.co/19fD69BFCY

ومع الكشف عن البوستر، تجدد الحديث بين متابعين على "تويتر" حول كون مقالب رامز "مفبركة".

الشعب المصري و هو عامل نفسه متفاجئ أن رامز جلال عامل برنامج مقالب ؛ #رامز_جلال https://t.co/FRu9A0KmvS

الناس كلها عارف ان رامز جلال حلقات كلهم متفبركه بس بيحبو يتفرجو عليه لأنه لذيذ 😃😂 #رامز_جلال https://t.co/d9KirkRbR8

لما تعرف أن رامز حلقاته متفبركه بس انت بتحبو برضو . = احنا هنتفرج عليه ويكأننا مش عارفين 😅 #رامز_جلال https://t.co/zojItrZlAN

في حين رحّب آخرون بالإعلان عن موسم جديد من برامج مقالب رامز جلال.

@ramezgalal بعيد عن اي كلام الناس بتقوله .. انت يا رامز بقيت علامه من علامات شهر رمضان .. حاجه كده زي فطوطه وفوازير ونيلي وشيريهان وعمو فؤاد .. بقيت علامه كل الناس بتسناها من السنه للسنه .. بالتوفيق والنجاح المستمر .. رمضان بيبقي له طعم تاني مع #رامز_جلال

بعيدا عن اي حاجة رمضان مابيحلاش الا بيك ♥️♥️ #رامز_جلال https://t.co/PhGSbynsRe

@ramezgalal مستنيين رمضان عشان نشوفك ع الفطار يا رامز والله من اهم البرامج في الوطن العربي وحشتنا خفة دمك والمقالب بتاعتك وانا متحمسه جداااا عشان اشوف البرناامج #رامز_جلال #رامز_مريض_نفسي

وبدأت توقعات المتابعين بشأن أسماء ضيوف الموسم الجديد.

مبدئيا كده اول حلقه هي فيفي عبده .. @ramezgalal #رامز_جلال https://t.co/78Eda16hir

مستنيه حلقه افشه بفارغ الصبر هتبقا عظمه😂😂😍 #رامز_جلال https://t.co/ILFgGaOsbc

شكل الناس اللي تخرج من عند رامز 🙂 #رامز_جلال https://t.co/JPsoLBGHcH

ومن المتوقع أن يثير برنامج رامز جلال الكثير من الجدل خلال عرضه في رمضان، كما المواسم السابقة من سلسلة برامج المقالب، التي يقدمها، وكان أحدثها "رامز مجنون رسمي" الموسم الرمضاني الفائت 2020، وذهب ضحية مقالبه العديد من مشاهير العالم العربي، وواجه عدة دعاوى القضائية، لما تضمنه بحسب المدعين من "جرائم تعذيب، واحتجاز، وعنف، وربط هذه الجرائم بالمتعة والدعاية والضحك، بالإضافة إلى أن اسم البرنامج يسيء للمرضى النفسيين، ويزيد من اعتبار المرض النفسي وصماً، وتأثيرات المحتوى السلبية والضارة على الجمهور، وخاصة الأطفال." وقضت الدائرة الثانية من محكمة القضاء الإداري في مصر وقتها، برفض هذه الدعاوى.

كما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر مؤخراً، بـ "إنهاء الخصومة في الطعن المقام من رامز جلال، ضد قرار نقابة الإعلاميين بمنعه من ممارسة أي نشاط إعلامي" وذلك بحسب ما أكد محامية أشرف عبد العزيز، ما يعني السماح بظهوره في شهر رمضان المقبل.