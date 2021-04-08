تركي آل الشيخ يتصدر بحث غوغل السعودية بعد تعليق على فيديو فتاة تغني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، أبرز المواضيع التي يبحث عنها على محرك بحث غوغل في المملكة العربية السعودية، صباح الخميس.

من هذي؟! صوووت! https://t.co/NIb5T7eRnq

تصدر تركي آل الشيخ جاء بعد نشره لمقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، لفتاة تغني قائلا بتعليق: "من هذي؟! صوووت!".

ويذكر أن هذه ليست الخمرة الأولى التي يسأل فيها تركي آل الشيخ عن شخص يظهر مبديا إبداعه في مقطع فيديو يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلب المسؤول السعودي مرارا من أشخاص رأي فيهم مواهب بالتواصل معه.

ونالت تغريدة آل الشيخ التي نشرها، الأربعاء أكثر من 3000 تفاعل بين اعجاب وتعليقات قدم فيها عدد من متابعيه مقاطع فيديو أخرى لهم خلال أداء أغنية في حين ذهب آخرون للتكهن بمن هي صاحبة مقطع الفيديو المقصود.