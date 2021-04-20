نجيب ساويرس يعلق على مسلسل موسى وانتقاد محمد رمضان.. والأخير يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشاد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس بمسلسل موسى الذي يؤدي الفنان محمد رمضان دور البطولة فيه، واصفا المسلسل بأنه "أكثر من رائع".

المسلسل اكثر من رائع... تمثيل و اخراج و تصوير.. غير عادى وًمحمد ممثل عظيم مبهر رغم منتقديه ....❤️# موسى متابعه يوميا https://t.co/0h2VgQhfmH

جاء ذلك في تغريدة لساويرس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "المسلسل أكثر من رائع... تمثيل و اخراج و تصوير.. غير عادى وًمحمد ممثل عظيم مبهر رغم منتقديه.. موسى متابعه يوميا".

تغريدة ساويرس جاءت في تعليق على نشرها حساب Hassan وجاء فيها: "الحقيقة اللي احنا مش عاوزين نشوفها ان محمد رمضان عامل عظمه والغريب ان كل فناني مصر اجتمعوا على قلب امرأة انهم يكونوا ضدو وهو بيبهرنا.. طيب ملوك الجدعنة كله بلطجة ومحدش فتح بقه ليه مش بنكيل بمكيال واحد ياولاد ال... والمهندس يوافقني الرأي.."

من جهته رد الفنان المصري محمد رمضان بتدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ناشرا صورة لتغريدة ساويرس وكتب بتعليق: "شهادة أعتز بها من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس اطمن جمهوري اصيل وأصلي ولا يتأثر بكلام الحاقدين واتعودنا ع الحروب من سنين.. معانا ربنا".