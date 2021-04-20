فيديو

نجيب ساويرس يعلق على مسلسل موسى وانتقاد محمد رمضان.. والأخير يرد

منوعات
نشر
دقيقة قراءة
لقطة من مسلسل موسى نشرها محمد رمضان على صفحته بفيسبوك
لقطة من مسلسل موسى نشرها محمد رمضان على صفحته بفيسبوكCredit: Ramadan/facebook

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشاد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس بمسلسل موسى الذي يؤدي الفنان محمد رمضان دور البطولة فيه، واصفا المسلسل بأنه "أكثر من رائع".

جاء ذلك في تغريدة لساويرس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "المسلسل أكثر من رائع... تمثيل و اخراج و تصوير.. غير عادى وًمحمد ممثل عظيم مبهر رغم منتقديه.. موسى متابعه يوميا".

تغريدة ساويرس جاءت في تعليق على نشرها حساب Hassan وجاء فيها: "الحقيقة اللي احنا مش عاوزين نشوفها ان محمد رمضان عامل عظمه والغريب ان كل فناني مصر اجتمعوا على قلب امرأة انهم يكونوا ضدو وهو بيبهرنا.. طيب ملوك الجدعنة كله بلطجة ومحدش فتح بقه ليه مش بنكيل بمكيال واحد ياولاد ال... والمهندس يوافقني الرأي.."

من جهته رد الفنان المصري محمد رمضان بتدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ناشرا صورة لتغريدة ساويرس وكتب بتعليق: "شهادة أعتز بها من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس اطمن جمهوري اصيل وأصلي ولا يتأثر بكلام الحاقدين واتعودنا ع الحروب من سنين.. معانا ربنا".

قد يهمك أيضاً

محمد رمضان يعيد نشر فيديو تقبيل عمرو أديب لرأسه.. ما حقيقة الفيديو؟

شاهد أيضاً
"خريف العشاق"... "على صفيح ساخن".. الماضي يصنع الحدث بالمسلسلات السورية في رمضان
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.