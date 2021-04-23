دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل الفنان المصري، محمد رمضان، على ترتيب مسلسل موسى الذي يؤدي دور البطولة فيه بين أبرز 10 مسلسلات متابعة على منصة شاهد بأول 10 أيام من شهر رمضان 2021.

ونشر الفنان المصري مقطع فيديو من قناة العربية حول ترتيب أبرز 10 مسلسلات على منصة شاهد، قائلا بتعليق: "الحمد لله رب العالمين موسى المسلسل رقم واحد في اول 10 ايام على منصة شاهد بجميع دول العالم مبروك لجمهور موسى ومبروك لفريق العمل ثقة في الله نجاح دائماً محمد رمضان".

المسلسل اكثر من رائع... تمثيل و اخراج و تصوير.. غير عادى وًمحمد ممثل عظيم مبهر رغم منتقديه ....❤️# موسى متابعه يوميا https://t.co/0h2VgQhfmH

ويذكر أن محمد رمضان واجه العديد من الانتقادات بمسلسل موسى، رد عليها العديد من الشخصيات المصرية كان من بينها تغريدة لرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، قال فيها: "المسلسل أكثر من رائع.. تمثيل و اخراج و تصوير.. غير عادى وًمحمد ممثل عظيم مبهر رغم منتقديه.. موسى متابعه يوميا".

وأعاد الفنان المصري نشر تدوينة كتبها مدحت العدل على صفحته الرسمية بتويتر، وقال فيها: "مسلسل موسي لمحمد رمضان.. رائع للكاتب المبدع ناصر عبدالرحمن والمخرج محمد سلامة وباقي فريق العمل وعلي رأسهم مصممة الملابس د. سامية عبد العزيز.. إيقاع.. ديكور.. إنتاج أكثر من ممتاز.. مستمتع بمباراة تمثيل بين محمد رمضان وعمالقة.. عندما نعطي العيش لخبازه ونخلص للفن ننجح.. مبروك لكل صناع العمل.. كلمة أخيرة النص هو أساس الجودة".